Klavžar prvak konference s Florida Gators

Na parketih ameriške študentske košarke pa je do velikega uspeha prišel Urban Klavža r. Univerza Florida Gators je namreč postala prvak Southeastern conference. Na zaključnem turnirju v Nashvillu je po vrsti premagala Missouri 95:81, Alabamo 104:82 in v velikem finalu še Tennesse s 86:77.

Klavžar je igral na vseh treh tekmah. V četrtfinalu je prispeval tri točke in skok ter v polfinalu zbral štiri točke, dva skoka in podaji. V finalu je njegova statistika ostala prazna. Z osvojitvijo naslova prvaka konference SEC so si Gators priigrali 23. nastop v izločilni bojih turnirja NCAA. Z razmerjem 30 zmag in zgolj štirih porazov se v marčevsko norost podajajo celo kot prvi nosilci zahodne regije, kar jim je uspelo tretjič v zgodovini.

Pred tem so to zabeležili leta 2007, ko so osvojili naslov prvakov NCAA, in leta 2014, ko so bili udeleženci zaključnega turnirja četverice. V prvem krogu končnice jih v petek čaka dvoboj proti univerzi Norfolk State.