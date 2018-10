Klay Thompson do rekordnih 14 trojk, v 96 sekundah stika z žogo do 52 točk

Če bi mu trener Golden Statea Steve Kerr ob gladkem vodstvu namenil kakšno minuto več, bi najbrž zadel še kakšno trojko več. Že v prvem polčasu je Klay Thompsonv 18 minutah igre zadel deset trojk in se zaustavil pri 36 točkah. V drugem, kjer je dobil le nekaj minut, je pristavil še 4 trojke in dodatnih 16 točk. Po novem rekordu, vzel ga je soigralcu Stephenu Curryju(13 trojk proti New Orelansu 7. novembra 2016), mu je javno čestital tudi LeBron James.

Golden State je v prvem polčasu zabeležil 92 točk, na koncu pa slavil 149:124. Klay Thomspon je iz igre metal 18-29 (62 odstotno), od tega trojke 14-24 (58 odstotno).