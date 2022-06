Klay Thompson: Komaj čakam, da delim tvit tega norega klošarja

Po zmagi s 103:90 košarkarjev Golden State Warriorsov proti Boston Celticsom in osvojitvi četrtega naslova v zadnjih osmih letih, so igralci moštva iz San Francisca razumljivo bili zelo veseli. Verjetno še najbolj povratnik po dolgi poškodbi Klay Thompson.

"Komaj čakam ... en od igralcev Memphis Grizlijev je po njihovi zmagi nad nami v rednem delu sezone tvitnil "moč v številkah" in to me je tako razjezilo. Komaj čakam, da to retvitam, nori klošar. To sem videl in pomislil, ta nori klovn. Ti se boš norčeval iz nas? Nikoli nisi bil tam. Mi smo bili tam, vemo kaj je potrebno in zdaj smo tu, kar zadrži to misel," je med novinarsko konferenco po odločilni tekmi finala nepričakovano dejal Klay Thompson. Spomnil se je na objavo Jarena Jacksona mlajšega na omrežju Twitter 29. marca letos , ko je po visoki zmagi Memphisa proti Golden Statu (123:95) zapisal "moč v številkah". Thompson na tej tekmi ni igral, ker je še vedno bil v procesu povratka po dolgi poškodbi, zdaj pa je mladenižu iz Memphisa poslal jasno sporočilo.

Stephen Curry se je ob pisku sirene objel s svojim očetom Dellom Curryjem, ki ga je čakal ob robu igrišča, sledili so čustveni prizori objokanega MVP-ja finala in štirikratnega prvaka lige. "Proces priprav na to sezono sem začel pred letom in šestimi dnevi. Vse se je izplačalo, nisem vedel kako se bo to zgodilo, nisem vedel kakšne bodo okoliščine. Predstavljaš si kakšna bodo čustva, potem pa te udari drugače. Sploh nisem vedel, da je tam dol, ampak ko sem ga videl sem se izgubil, želel sem začutiti trenutek in res je bilo posebno," je svoje občutke ob koncu tekme opisal Curry.

Curry je do zdaj v svoji karieri osvojil - med drugim - dva naziva MVP rednega dela, en naziv MVP tekme All Star in zdaj naziv MVP finala. Postal je zgolj 11. igralec v zgodovini lige NBA, ki mu je to uspelo. Kaj lahko še doseže? "Manjka mu olimpijska zlata medalja in mislim, da se res mora osredotočiti na olimpijske igre leta 2024," je z nasmehom na obrazu svojemu varovanu "naročil" njegov trener Steve Kerr, ki je osvojil svoj skupno deveti naslov prvaka lige.

"Večrat sem rekel, da me Steph spominja na Tima Duncana. Očitno sta popolnoma drugačna igralca, ampak s človeškega vidika in vidika njune nadarjenosti ter ponižnosti v kombinaciji s samozavestjo oba poskrbita, da ljudje okoli njiju želijo zmagovati z njima," je Kerr svojega današnjega varovanca pri Golden Statu primerjal z nekdanjim soigralcem pri San Antonio Spursih.

