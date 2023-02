Klemen Prepelič daroval žrtvam v Turčiji, nato pa bil negativno presenečen

Šokantni prizori po groznem potresu v Siriji in Turčiji so marsikoga spodbudili v akcijo. Nekateri na terenu pomagajo žrtvam, mnogi po svetu pa darujejo to kar lahko. Med njimi je tudi slovenski košarkarski reprezentant Klemen Prepelič, ki je po prenosu dobrodelnih sredstev v Turčijo moral plačati komisijo.

Tako je zapisal na svojem Twitter profilu. "Danes sem bil presenečen, ko sem preko humanitarnih organizacij nakazal denar za pomoč Turčiji in mi je banka Santander zaračunala komisijo v znesku 50 evrov. Mislim, da bi vsi morali biti enako v pomoč v teh situacijah," je zapisal Prepelič. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Sledil je odgovor omenjene banke na njegovem profilu: "Klemen, pozdravljen. Opravičujemo se za ta dogodek. V solidarnost s tistimi, ki jih je ta potres prizadel, bo stroške transferjev v Turčijo in donacij glavnim španskim dobrodelnim organizacijam krila banka. V primeru, da vam bo med nakazilom zaračunana komisija, jo bomo preklicali v roku 24 ur." icon-expand Klemen Prepelič v letošnji sezoni v dresu Valencie v povprečju dosega 6,5 točke, 1,2 podaje in 2,9 podaje FOTO: Fiba