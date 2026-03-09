Prepelič hvali Dubaj: Ni kluba v Evropi, razen Reala, ki bi bil na tej ravni

"Kar nekaj težkih dni, ampak hvala klubu, ki nam je omogočil, da smo se vrnili v najkrajšem možnem času. A danes ni dober dan, ker smo izgubili pomembno tekmo v borbi za prvo mesto in prednost domačega terena," je pogovor s slovenskimi novinarji neposredno po porazu Dubaja proti Cedeviti Olimpiji začel Klemen Prepelič .

Vojna na Bližnjem vzhodu se na žalost ne umirja in razmere v Dubaju za zdaj še niso dovolj varne, da bi lahko vodilni možje kluba igralcem in njihovim družinam zagotovili varnost. Zato so se odločili za evakuacijo skoraj vseh ljudi, povezanih s klubom. Kljub novi odlični predstavi Cedevite Olimpije je bilo jasno, da gostje v minulih dneh niso bili 100-odstotno osredotočeni na dogodke v košarkarskih dvoranah. "Zagotovo nekje zadaj, v podzavesti, vsi igralci razmišljajo o tem. Smo pa profesionalni igralci. Ogromno smo se pogovarjali o tem, ampak ne bi smelo to preveč vplivati. Predvsem zato, ker je klub omogočil, da smo lahko 120-odstotno osredotočeni. Alibija za tako predstavo ni," je iskreno dejal Prepelič.

Dubaj za seboj nima bogate zgodovine kluba, saj je šele leta 2024 vstopil v ligo ABA, letošnja sezona pa je njegova prva v Evroligi. Kljub temu je Prepelič prepričan, da je organizacija kluba na vrhunski ravni. "Ni kluba v Evropi, razen Reala Madrida, ki je na tej ravni. Jaz sem to že lani govoril. Vse, kar so oni nam omogočili za družine, za postavitev kluba v tako kratkem času. Toliko je bilo nekih izzivov, ki jih je klub vedno znova znal prebroditi in vsaka kriza je samo utrdila ta klub. Za seboj imamo izjemnega lastnika kluba, ki je zelo čustven. V kontaktu je z igralci, s trenerji in z Dejanom Kamenjaševićem. Zagotovo je prvi in glavni navijač te ekipe in brez njega bi bilo verjetno nemogoče," je vodilne može kluba pohvalil Slovenec.