Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Prepelič hvali Dubaj: Ni kluba v Evropi, razen Reala, ki bi bil na tej ravni

Ljubljana, 09. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.D.
Klemen Prepelič je član Dubaja od začetka poti kluba z bližnjega vzhoda

Cedevita Olimpija je v nedeljo v Stožicah premagala Dubaj z izidom 93:80. Gostje so imeli pred obračunom obilico logističnih izzivov, saj je moral klub po besedah njegovega športnega direktorja Dejana Kamenjaševića iz Dubaja evakuirati kar 200 ljudi. Med njimi je bil tudi kapetan kluba in slovenski reprezentant Klemen Prepelič z družino. Po tekmi je potrdil, da je organizacija v Dubaju na vrhunski ravni.

"Kar nekaj težkih dni, ampak hvala klubu, ki nam je omogočil, da smo se vrnili v najkrajšem možnem času. A danes ni dober dan, ker smo izgubili pomembno tekmo v borbi za prvo mesto in prednost domačega terena," je pogovor s slovenskimi novinarji neposredno po porazu Dubaja proti Cedeviti Olimpiji začel Klemen Prepelič.

Vojna na Bližnjem vzhodu se na žalost ne umirja in razmere v Dubaju za zdaj še niso dovolj varne, da bi lahko vodilni možje kluba igralcem in njihovim družinam zagotovili varnost. Zato so se odločili za evakuacijo skoraj vseh ljudi, povezanih s klubom. Kljub novi odlični predstavi Cedevite Olimpije je bilo jasno, da gostje v minulih dneh niso bili 100-odstotno osredotočeni na dogodke v košarkarskih dvoranah. "Zagotovo nekje zadaj, v podzavesti, vsi igralci razmišljajo o tem. Smo pa profesionalni igralci. Ogromno smo se pogovarjali o tem, ampak ne bi smelo to preveč vplivati. Predvsem zato, ker je klub omogočil, da smo lahko 120-odstotno osredotočeni. Alibija za tako predstavo ni," je iskreno dejal Prepelič.

Dubaj za seboj nima bogate zgodovine kluba, saj je šele leta 2024 vstopil v ligo ABA, letošnja sezona pa je njegova prva v Evroligi. Kljub temu je Prepelič prepričan, da je organizacija kluba na vrhunski ravni. "Ni kluba v Evropi, razen Reala Madrida, ki je na tej ravni. Jaz sem to že lani govoril. Vse, kar so oni nam omogočili za družine, za postavitev kluba v tako kratkem času. Toliko je bilo nekih izzivov, ki jih je klub vedno znova znal prebroditi in vsaka kriza je samo utrdila ta klub. Za seboj imamo izjemnega lastnika kluba, ki je zelo čustven. V kontaktu je z igralci, s trenerji in z Dejanom Kamenjaševićem. Zagotovo je prvi in glavni navijač te ekipe in brez njega bi bilo verjetno nemogoče," je vodilne može kluba pohvalil Slovenec.

Klemen Prepelič je član Dubaja od začetka poti kluba z bližnjega vzhoda
Klemen Prepelič je član Dubaja od začetka poti kluba z bližnjega vzhoda
FOTO: Luka Kotnik

Dubaj bo do nadaljnjega "domače" tekme igral v Sarajevu in Prepelič verjame, da bo skupaj s soigralci dobro sprejet v Bosni in Hercegovini. "Na koncu koncev imamo v ekipi dva bosanska reprezentanta. Enega, ki je dokaj podoben Luki (Dončiću) po svojem pomenu za svoje ljudstvo. On je ogromen magnet za gledalce in zagotovo bomo imeli zelo veliko podporo. Je lepo in mirno mesto in mi bomo imeli vse pogoje, da se pripravljamo na tekme. To bomo morali izkoristiti v svojo prid," je o selitvi v Sarajevo in svojem soigralcu ter nekdanjem košarkarju Real Madrida Dženanu Musi dejal Prepelič.

Preberi še Mitrović podaljšal sodelovanje s Cedevito Olimpijo

Prepelič je del kluba od začetka, saj je bil eden od prvih košarkarjev, ki so sprejeli ponudbo za sodelovanje pri novem projektu. Nedavno je podaljšal pogodbo s klubom. "Že dejstvo, da sem kapetan tako kakovostnega in zvenečega kluba, kot je Dubaj, je velika čast, hkrati pa tudi odgovornost. V ta projekt sem verjel, ko 99 odstotkov ljudi na začetku ni. Pogodba je mogoče nagrada za to, ampak verjamem, da sem si s trdim delom in vodstvenimi sposobnostmi to tudi zaslužil. Zelo vesel sem, da se bom najverjetneje tudi upokojil v dresu Dubaja," je svojo vlogo pri klubu opisal nekdanji košarkar Cedevite Olimpije.

Preberi še Olimpiji evroligaški skalp: v Stožicah padel Dubaj

Kljub bolečemu porazu je pohvalil tudi nasprotnike: "Olimpija je zasluženo zmagala. Veseli me tudi, da so dali priložnost nekaterim mladim igralcem, ki so jo izkoristili. Želim jim vso srečo v nadaljevanju in da v sredo premagajo Chemnitz."

cedevita olimpija klemen prepelič dubaj

Dončić napolnil koš Knicksov za prestižno zmago Lakersov

Bauhaus marec 2026
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
  • Bauhaus - naslovna slika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični
Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Najlepši modni kosi iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Najdite svojo moč: Naučite se postavljati zdrave meje
Najdite svojo moč: Naučite se postavljati zdrave meje
vizita
Portal
Mikroplastika v krvi: kako vstopa v telo in kakšna so možna tveganja za zdravje?
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
moskisvet
Portal
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Zakaj nas spomladi razganja?
Zakaj nas spomladi razganja?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
dominvrt
Portal
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
okusno
Portal
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
15-minutno kosilo: slastne testenine iz ene ponve
15-minutno kosilo: slastne testenine iz ene ponve
Princeske s kremo in jagodami
Princeske s kremo in jagodami
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551