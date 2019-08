Klemen Prepelič iz Madrida v Katalonijo

Prepelič je v domovini nosil drese Maribora, domžalskega Heliosa in ljubljanske Olimpije, prve izkušnje v tujini pa je nabral pri turškem Banvitu. Nato je igral še za nemški EWE Oldenburg ter francoska Limoges in Levallois Metropolitans, kjer je v sezoni 2017/18 z odlično statistiko prepričal tudi Real Madrid. Beli dres je nosil minulo sezono in igral v ligi endesa ter osvojil španski naslov, je še sporočil klub iz Badalone.