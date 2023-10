Klemen Prepelič naj bi bil blizu povratka v Cedevito Olimpijo

Tekmo med Joventutom in Olimpijo si je med občinstvom ob parketu ogledal tudi nekdanji član Olimpije in Joventuta Klemen Pepelič, ki po odhodu iz Valencie še vedno išče nov klub.

V lanski sezoni je v Evroligi za Valencio v povprečju dosegal sedem točk in tri podaje. Pri Olimpiji bi bil odmevni prihod vsekakor dobrodošel, saj zmaji letos ne blestijo. V Evropi so izgubili na vseh treh tekmah proti Bešiktašu, Joventutu in Hapoelu iz Tel Aviva.

V ABA ligi so nedavno izgubili proti Igokei, kar je bil njihov drugi poraz na štirih tekmah. Ponedeljkova novinarska konferenca pred sredino tekmo četrtega kroga evropskega pokala proti ukrajinskemu Prometeju je bila zaradi zdravstvenih težav trenerja Simoneja Piangianija odpovedana.