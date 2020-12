Klemen Prepelič s košem v zadnji sekundi popeljal Valencio do zmage

Pri rezultatu 74:74 je imela Valencia štiri sekunde za zadnji napad. Po minuti odmora je žoga prišla v rokeKlemna Prepeliča, ki je preko Dogusa Balbayas pol razdalje ob zvoku sirene zadel koš za zmago.

Valencia je po nepopolnem 13. krogu (v petek so na sporedu še tekme Himki Moskva - CSKA Moskva, Panathinaikos Atene - Žalgiris Kaunas, Bayern München - Asvel Villeurbanne in Barcelona - Armani Milano) po točkah izenačena z Barcelono in CSKA Moskvo, ki imata tekmo manj, ter Real Madridom, ki je nocoj premagal Zenit iz Sankt Peterburga z 79:72.Anthony Randolph je dosegel 12 točk.

Manj uspešna sta bilaZoran Dragić z Baskonio in nekdanji slovenski selektorIgor Kokoškov na klopi Fenerbahčeja. Baski so izgubili doma proti Maccabi Tel Aviv s 63:67 - Dragič je v 19 minutah dosegel sedem točk, Turki pa so klonili v Berlinu proti Albi s 63:89.