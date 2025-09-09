Klemen Prepelič ne beži od odgovornosti: Ko bo potrebno, bom pravi

Klemen Prepelič je slovenski košarkarski reprezentanci vedno na voljo. V njegovo voljo in željo ne smemo dvomiti, poleg tega so njegove izkušnje neprecenljive na tem prvenstvu. Kljub temu prizna, da je on 'največja rezerva' te reprezentance. 'Daleč od svojega ritma sem,' je dejal po veliki zmagi v osmini finala, napovedal pa je boljše predstave na preostalih tekmah.

Začnimo pri dobrem. Slovenska reprezentanca stopnjuje formo iz tekme v tekmo. Luka Dončić je na tem prvenstvu najbolj zanesljiv zvezdnik, kar je velik dosežek na tekmovanju, v katerem so sodelovali Giannis Antetokounmpo, Alperen Sengun in Nikola Jokić. Zmaga proti Italiji je bila zgrajena na ekipnem duhu, odlični obrambi, borbenosti in požrtvovalnosti. "Verjamem, da smo odigrali daleč najboljšo tekmo na tem prvenstvu. Proti izjemni ekipi Italije, ki je bila zagotovo favorit v tej tekmi. Visoki so, imajo ogromno talenta in evroligaške igralce, ki jih mi na žalost nimamo. Ta ekipa je ponovno pokazala srce, željo in energijo. Mogoče imamo nekatere omejitve, imamo pa ogromna srca in jaz sem ponosen na te fante. Lukova predstava je bila fenomenalna, ampak verjamem, da to ni le njegova zmaga. Verjamem, da je to zmaga vseh drugih fantov, predvsem Alena Omića, ki je bil izjemen pod košema. Rok Radović in Gregor Hrovat sta Simoneja Fontecchia omejila na najboljši možen način. Aleksej Nikolić se bori kot lev od začetka prvenstva. Tudi Martin Krampelj. Vsak, ki je stopil na parket, tudi Leon Stergar. Vsak je dal svoj maksimum. Imamo vodjo, ki je najboljši igralec tega prvenstva, verjetno tudi na tem planetu, in imamo vrhunsko spremljavo, izkušeno, mlado, poletno ekipo in verjamem, da to ni bila naša zadnja beseda," je po zmagi za četrtfinale dejal vedno iskreni Klemen Prepelič.

Klemen Prepelič na dosedanjih šestih tekmah EuroBasketa FOTO: Sofascore.com icon-expand

Zdaj pa moramo presedlati na manj prijetno temo. Klemen Prepelič je na to prvenstvo prišel kot druga opcija, nekdo, ki bo takoj za Dončićem imel žogo največ v svojih rokah. Kljub temu je na šestih tekmah le dvakrat presegel mejo desetih točk. Na niti eni od dosedanjih šestih tekem ni zadel več kot polovico svojih metov iz igre. Prepelič ne beži od svoje odgovornosti. "Iskreno povedano, sem jaz največja rezerva, ki jo imamo. Daleč od svojega ritma sem. Zakaj je to tako? To bodo drugi analizirali. Jaz dajem vse od sebe. Verjamem, da bom pravi, ko bo to potrebno. Tudi danes sem zadel dve trojki, ampak jaz sem tu še najmanj pomemben. Tako kot je rekel Igor Kokoškov, ni igralca, ki je večji od ekipe, ni igralca, ki je večji od tega dresa. To je ekipni šport in ekipna igra. Dejstvo je, da je en dan boljši, drugi dan bo nekdo drugi," je svoje predstave na dosedanjih tekmah ocenil košarkar Dubaja.

Čeprav je jasno, da so naslednji nasprotniki, aktualni svetovni prvaki Nemci, veliki favoriti, se Prepelič ne namerava predati že pred začetkom tekme. "Nihče nam ne more oporekati želje, borbenosti, energije, strasti, ki jo imamo do tega dresa, čeprav bomo igrali proti prvemu favoritu tega prvenstva. Nas ne moreš odpisati. Imamo Luko, imamo fante, ki so pripravljeni dati kri in srce za to ekipo, za to državo. In jaz verjamem, da bomo Nemce zagotovo zelo namučili, če ne celo premagali," je samozavesten nekdanji košarkar Cedevite Olimpije.