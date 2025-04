Poteza Edwardsa, ki je razburila Dončića, a ta kljub vsemu še naprej piše zgodovino

Kljub temu, da so Los Angeles Lakers izgubili na prvi temi končnice proti moštvu Minnesote, je slovenski zvezdnik Luka Dončić znova blestel s svojo predstavo. Na koncu je bila njegova statistika sledeča: 37 točk (7/12 za 2, 5/10 za 3, 8/9 prosti meti) in 8 skokov, ena asistenca in dve ukradeni žogi. Slovenec je pri teh številkah izenačil drugo mesto Georgea Mikana po številu točk ob debiju v končnici v dresu Lakersov. Na prvem mestu je Shaquille O'Neal, ki je leta 1997 dosegel 46 točk.

OGLAS

icon-expand FOTO: Sofascore.com

icon-expand FOTO: Sofascore.com

Kaj pravijo številke? icon-picture-layer-2 1 / 2

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Luka Dončić je bil najboljši posameznik na igrišču v prvi tekmi končnice proti Minnesoti Timberwolves. Kljub velikemu porazu, rezultat je na koncu kazal 117:95, pa je Slovenec lahko zadovoljen s tem, kar je prispeval za ekipo Los Angeles Lakers. In če je bila kolektivna predstava Jezernikov na ničli, so na drugi strani Volkovi moštveno odigrali povsem na drugačnem nivoju. Razpoloženih so imeli več igralcev, med njimi seveda ni manjkal niti prvi zvezdnik Anthony Edwards, ki si je slovenskega košarkarja tudi nekoliko privoščil. Splet so obkrožili posnetki in fotografije Edwardsa, ki slavi zadeto trojko z grimaso, namenjeno direktno v obraz Dončića.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slika je sicer sprožila številne odzive med navijači in komentatorji. Mnogi so jo interpretirali tudi kot znak nespoštovanja do Dončića. "Anthony Edwards želi Luki pokazati, da je on zdaj novi obraz lige NBA," je zapisal eden izmed navijačev."Luka si vse zapomni," je opozoril naslednji. "Vemo, kako se bo to končalo!" je pripomnil tretji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zdi se, da je bilo vse skupaj le plod močnih čustev, ki so v športu, sploh v tem delu sezone, nekaj pogostega. Ne glede na razplet bo časa za rivalstvo mladih zvezdnikov košarkarske lige NBA še veliko. Verjamemo, da ima Dončić, predvsem pa njegovi soigralci, še veliko za pokazati, priložnosti za to pa bo tudi več kot dovolj. Moštvi igrata na štiri dobljene zmage. Kot poznamo slovenskega zvezdnika, ga takšni in podobni pripetljaji po navadi le še bolj podžgejo. Morda pa bo Edwardsu še žal, za provokacijo, ki si jo je morda nehote privoščil.