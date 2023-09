Kljub črnogledim napovedim bo lahko nadaljeval kariero

"Prvi obisk Boriše pri nas v agenciji po eni najhujših poškodb na košarkarskem igrišču. Kljub temu je bilo srečanje takšno, kot je on – polno pozitivne energije, načrtov za košarkarsko okrevanje (ko bo čas) in polno smeha, želje in vere, da prihajajo novi izzivi na košarkarskem igrišču," je ob skupni fotografiji zapisal Miško Ražnatović.

"Tako, kot je to pokazal v Manili s pošiljanjem motivacijskih sporočil soigralcem iz bolniške postelje, je danes pokazal tudi moč značaja. Dobro ve, da ovir do uspeha ni," je dodal agent.