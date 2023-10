Kljub napredku boleč poraz in nove težave za Olimpijo: Moramo ostati pozitivni

Igralci ljubljanske zasedbe so kljub poškodbam Luke Ščuke in Nikole Radičevića s pomočjo odličnih predstav Jake Blažiča (24 točk, 7 skokov) in Justina Cobbsa (28 točk, statistični indeks 36) bili zgolj 0,3 sekunde od prve zmage v letošnji evropski sezoni. Na koncu so favorizirani gostje domov odšli s svojo prvo zmago, igralci in strokovni štab domačih pa z mešanimi občutki in veliko obžalovanja.

"Odigrali smo odlično tekmo. Moramo ostati pozitivni, ne glede na to, da je šla zadnja žoga skozi obroč, saj so se fantje predstavili z igro na visoki ravni. Na tekmi so največji problem predstavljale poškodbe. Tekma je bila praktično uničena ob glavnem odmoru, saj je bilo ključno, da tekmece napadamo z dvema organizatorjema igre. Razliko v igri lahko vidite v številu izgubljenih žog, saj smo jih imeli po 20 minutah šest, na koncu tekme pa 18," je vlogo poškodbe Radičevića opisal glavni trener zmajev Simone Pianigiani.