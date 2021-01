Kljub pandemiji pogajanja o tekmi zvezd v ligi NBA

Luka Dončić (levo) in Kyle Lowry sta se februarja pomerila na tekmi zvezd, Dončić je prvič sodeloval na osrednjem dogodku zvezdniškega konca tedna, ki ga je tokrat predstavljal obračun ekip LeBrona Jamesa in Giannisa Antetokounmpa.

Doslej so morali v ligi NBA zaradi protokolov v boju proti covidu-19 prestaviti že 22 obračunov, med njimi tudi torkovo tekmo med New Orleans Pelicansi in San Antonio Spursi. Datumi nadomestnih terminov sicer še niso znani, a vodstvo lige NBA je uradni spored tekmovanja objavilo le do 5. marca, ko je predviden začetek petdnevnega premora. Za naprej pa si je pustilo manevrski prostor zaradi morebitnih okužb.

Vseeno zdaj tako NBA kot Združenje igralcev lige NBA (NBPA) po poročanju ESPN razmišljata o izvedbi tekme zvezd ravno na začetku marca, kot morebitno prizorišče pa se omenja predvsem Atlanta, od koder prihaja televizijska mreža Turner Sports in kjer bi s pomočjo donacij pomagali zgodovinsko pomembnim univerzam s pretežno temnopoltimi študenti, še piše ESPN. Sprva so dejavnosti v sklopu tekme zvezd načrtovali februarja v Indianapolisu, a so že pred začetkom skrajšane sezone zaradi poznejšega začetka to idejo opustili. Indianapolis bo namesto tega tekmo zvezd organiziral leta 2024.

New York Times je pred dnevi zapisal, da bodo vsakoletno glasovanje za najboljše košarkarje izpeljali ne glede na usodo tekme All-Star, o kateri bo več znano v prihodnjih dneh in tednih. Na lanski je prvič v karieri na glavnem dogodku zvezdniškega konca tedna nastopil tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je bil izbran v prvo peterko LeBrona Jamesa, ki je edini prejel več glasov od zdaj 21-letnega Ljubljančana. Pred njim je na druženju najboljših košarkarjev nastopil tudi Goran Dragićleta 2018.