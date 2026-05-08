Kljub porazu še ni nič izgubljeno

Cedevita Olimpija se je večji del obračuna v Beogradu odlično upirala favoriziranemu tekmecu, toda v zaključku storila preveč (nepotrebnih) napak, da bi lahko ogrozila zmago Crvene zvezde.

"Za nami je dobra prva tekma končnice. Na koncu sta zmagovalca odločila dva meta, kar je značilno za tekme končnice," je po porazu v srbski prestolnici dejal trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović in nadaljeval: "Dobro smo začeli tako v napadu kot v obrambi, žal pa naredili tudi preveč napak. Verjamem, da so gledalci uživali v tekmi. Kljub zaostanku smo se vračali v igro in s tem pokazali pravi karakter. Do zmage nas ni ločilo veliko. Pred nami je povratna tekma doma, na katero se bomo tako mi kot tudi oni še bolje pripravili."