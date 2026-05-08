Kljub porazu še ni nič izgubljeno

Cedevita Olimpija se je večji del obračuna v Beogradu odlično upirala favoriziranemu tekmecu, toda v zaključku storila preveč (nepotrebnih) napak, da bi lahko ogrozila zmago Crvene zvezde.
"Za nami je dobra prva tekma končnice. Na koncu sta zmagovalca odločila dva meta, kar je značilno za tekme končnice," je po porazu v srbski prestolnici dejal trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović in nadaljeval: "Dobro smo začeli tako v napadu kot v obrambi, žal pa naredili tudi preveč napak. Verjamem, da so gledalci uživali v tekmi. Kljub zaostanku smo se vračali v igro in s tem pokazali pravi karakter. Do zmage nas ni ločilo veliko. Pred nami je povratna tekma doma, na katero se bomo tako mi kot tudi oni še bolje pripravili."
Ameriški organizator igre pri zmajih Umoja Gibson, za katerim je dobra sezona, soglaša s "šefom" Mitrovićem, da je bilo v ključnih trenutkih tekme storjenih preveč napak.
"Prve tri četrtine so bile precej izenačene, v zadnji pa smo žal zgrešili nekaj pomembnih metov, ki so nas na koncu stali zmage. Igrali smo dobro, vendar to ni dovolj. Naš cilj je zmaga, ki jo bomo lovili na naslednji domači tekmi," jasno sporoča Gibson.
Druga tekma bo prihodnji torek v Stožicah, morebitna tretja pa predvidoma v petek 15. maja znova v Beogradu.
