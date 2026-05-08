Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Kljub porazu še ni nič izgubljeno

Ljubljana, 08. 05. 2026 12.52 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.V.
Aleksej Nikolić

Košarkarji Cedevite Olimpije so na prvi tekmi četrtfinalne serije proti Crveni zvezdi v regionalni ligi ABA sicer pustili dober vtis, a na koncu vendarle morali priznati premoč beograjskim rdeče-belim (101:92). Trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović obžaluje preveliko število izgubljenih žog, ki je bržkone botrovalo porazu v srbski prestolnici.

Cedevita Olimpija se je večji del obračuna v Beogradu odlično upirala favoriziranemu tekmecu, toda v zaključku storila preveč (nepotrebnih) napak, da bi lahko ogrozila zmago Crvene zvezde.

"Za nami je dobra prva tekma končnice. Na koncu sta zmagovalca odločila dva meta, kar je značilno za tekme končnice," je po porazu v srbski prestolnici dejal trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović in nadaljeval: "Dobro smo začeli tako v napadu kot v obrambi, žal pa naredili tudi preveč napak. Verjamem, da so gledalci uživali v tekmi. Kljub zaostanku smo se vračali v igro in s tem pokazali pravi karakter. Do zmage nas ni ločilo veliko. Pred nami je povratna tekma doma, na katero se bomo tako mi kot tudi oni še bolje pripravili."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ameriški organizator igre pri zmajih Umoja Gibson, za katerim je dobra sezona, soglaša s "šefom" Mitrovićem, da je bilo v ključnih trenutkih tekme storjenih preveč napak. 

"Prve tri četrtine so bile precej izenačene, v zadnji pa smo žal zgrešili nekaj pomembnih metov, ki so nas na koncu stali zmage. Igrali smo dobro, vendar to ni dovolj. Naš cilj je zmaga, ki jo bomo lovili na naslednji domači tekmi," jasno sporoča Gibson.

Druga tekma bo prihodnji torek v Stožicah, morebitna tretja pa predvidoma v petek 15. maja znova v Beogradu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga aba cedevita olimpija crvena zvezda četrtfinale zvezdan mitrović

'Košarkarji Oklahome igrajo pogosto čez mejo dovoljenega'

24ur.com Mitrović po porazu proti Partizanu: Težko je, ko izgubiš na tak način
24ur.com Golemac po porazu proti zvezdi: Ne bi bilo nezasluženo, če bi mi zmagali
24ur.com Katastrofa Olimpije in Krke
24ur.com 'Za nami je težak teden, zato ne morem biti razočaran nad igralci'
24ur.com Zahtevni Mitrović kljub zmagi še vedno ni zadovoljen: Čakam, da se zbudijo
24ur.com Zorman: V prelomnih trenutkih tekme smo storili preveč napak
24ur.com Strateg Olimpije (p)o blamaži: Bilo me je sram, predvsem pred publiko, ki nas je spremljala
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gullit
08. 05. 2026 14.24
Liga brez briga. naslov prvaka ne prinaša ničesar razen kante. Je pa dobra liga za mlade igralce, da se kalijo, čeprav najboljši že odhajajo v zda, kjer po ta novem dobivajo astronomske vsote. Reprezentanca pa nastrada in moramo igrati z C ekipo. Začaran krog.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
moskisvet
Portal
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
dominvrt
Portal
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699