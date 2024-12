'Kljub slabim odločitvam in slabši predstavi smo bili v igri za zmago'

Košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije so na obračunu 12. kola rednega dela Evropskega pokala klonili pred Turk Telekomom in s tem izgubili priložnost za utrditev drugega mesta na lestvici skupine B. Semafor v Stožicah je kazal 80:74 v korist gostov iz Ankare. Zmaji so izgubili po sedmih zaporednih zmagah v vseh tekmovanjih.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V Stožicah, kjer se je zbralo lepo število navijačev, ki so domače podpirali od prve do zadnje minute, je Cedevita Olimpija na obračunu z ekipo Turk Telekoma doživela poraz z rezultatom 80:74 Kljub prizadevanjem izbrancev glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića se tokrat ni izšlo po načrtih, serija zmag se je ustavila pri sedmih zaporednih uspehih v mednarodnih tekmovanjih.

Gostje iz turške prestolnice so tekmo bolje začeli so ob polčasu vodili za 10 točk (48:38), a domači niso obupali in so se z borbeno predstavo v drugem polčasu vrnili v igro ter štiri minute pred zaključkom obračuna izenačili rezultat na 70:70, po dodatnem prostem metu DJ-a Stewarta pa tudi povedli za točko. Navijači v stoženski lepotici so v izdihljajih srečanja videli napet boj na parketu, ki je na koncu z rezultatom 80:74 pripadel Turk Telekomu.

Največ točk za Cedevito Olimpijo je tokrat prspeval Devin Robinson, dosegel jih je 23. DeVante Jones je sledil s 15 točkami, 13 pa jih je, ob 11 skokih, s katerimi je zaokrožil dvojnega dvojčka, dodal še DJ Stewart.

Ob torkovem porazu Hapoela iz Jeruzalema proti Hamburgu, Cedevita Olimpija še naprej ostaja visoko na lestvici skupine B, priložnost za nov korak proti končnici tekmovanja pa bodo Zmaji skušali iskati na gostujočem obračunu z Lietkabelisom v novem letu. "Čestitam ekipi Turk Telekom za zmago. V prvi polovici, mogoče že v prvi četrtini smo storili vse naše glavne napake. Kljub boju skozi celo tekmo smo sprejeli nekaj napačnih odločitev, tekmec pa je to izkoristil in zasluženo zmagal. Ekipa je dala vse od sebe. Energija v drugi polovici je bila dobra, a v prvem polčasu nismo igrali take igre, kot jo znamo. Izgubili smo ritem, začeli improvizirati, tekmec pa se je razigral in prišel do nekaj lahkih košev. Makoundou je bil strelsko zelo razpoložen, mi pa nismo mogli ustaviti njegovega napada. Nismo našli pravih odgovorov na njihove akcije. A kljub slabim odločitvam in slabši predstavi, smo se borili vseh štirideset minut. Poskusili smo vse, naredili spremembe v obrambi, na koncu je zmagala boljša ekipa," je po prvem porazu po sedmih zaporednih zmagah dejal Mitrović.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Razlogov za poraz je več. V prvem polčasu nismo bili pravi. Na vsake toliko časa smo sicer ujeli ritem, a to ni bilo dovolj. Dovolili smo, da se je tekmec razigral, izkoristil nekaj odprtih metov. Zadevali so tudi, ko smo dobro odigrali v obrambi. Imeli so dober ritem. Nas je reševala agresivna obramba. Približali smo se in tudi povedli. Nato pa so sledili hitri napadi, prehitre odločitve in to je tisto, kar moramo analizirati in popraviti, da drugič tekmo lahko obrnemo v našo korist," pa je povedal slovenski reprezentant Aleksej Nikolić.

Zvezdan Mitrović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Do konca koledarskega leta 2024 bodo košarkarji Cedevite Olimpije odigrali še tri tekme. V soboto ob 19.00 jih v Hali Tivoli čaka obračun s SC Derbyjem, prihodnji četrtek bodo v Tivoliju na prvi četrtfinalni tekmi Pokala Spar gostovali pri Iliriji, 30. decembra pa jih čaka še gostovanje pri Partizanu Mozzart Bet.