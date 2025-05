'Ključna bo stoženska energija'

Prva tekma četrtfinala regionalne košarkarske Lige ABA v Dubaju med Dubai Basketball in Cedevito Olimpijo je bila napeta do zadnje sekunde. Domači so s 86:85 tesno zmagali in povedli v seriji na dve zmagi. Sedaj je žogica na strani Ljubljančanov, ki v domačih Stožicah – le-te naj bi bile po nekaterih informacijah lepo polne – lovijo zmago za nadaljevanje sezone v regionalni ligi. Prenos na Kanalu A in VOYO. S studijskim delom začnemo ob 17.40.