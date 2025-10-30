Svetli način
Košarka

Klub Luke Dončića ima tudi uradno nove lastnike

Los Angeles, 30. 10. 2025 19.16 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Lastniki franšiz v severnoameriški košarkarski ligi NBA so odobrili prodajo Los Angeles Lakers milijarderju Marku Walterju.

Upravni odbor lige NBA, ki ga sestavljajo lastniki franšiz, je ob tem dodal, da bo posel med Markom Walterjem in dosedanjimi lastniki, družino Buss, sklenjen "kmalu".

Družina Buss je vodila franšizo od leta 1979, ko jo je odkupil Jerry Buss in jo pomagal spremeniti v svetovno prepoznano blagovno znamko. V Bussovi dobi so Lakers osvojili 11 naslovov prvaka v NBA, vključno z obdobjem Magica Johnsona ter v eri Kobeja Bryanta in Shaquilla O'Neala ter nazadnje s prihodom LeBrona Jamesa.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: AP

"Ne dvomim, da bo Mark ob prevzemu večinskega lastništva jezernikov predan skrbnik franšize in odlična pridobitev za našo ligo. Sploh glede na njegove številne uspešne podvige v poslu in športu," je v izjavi dejal komisar lige NBA Adam Silver.

Walter, tudi lastnik bejzbolske ekipe Los Angeles Dodgers in ženske košarkarske ekipe Los Angeles Sparks, se je junija z Jeanie Buss dogovoril za odkup franšize v vrednosti desetih milijard ameriških dolarjev (8,65 milijarde evrov).

Jeanie Buss bo sicer ostala skrbnica franšize vsaj še za obdobje naslednjih pet let, je potrdilo vodstvo lige NBA.

Petinšestdesetletni Walter je izvršni direktor holdinga TWG Global, ki je med drugim tudi lastnik teniškega tekmovanja za pokal Billie Jean King ter naslednje ekipe, ki se bo pridružila formuli 1, Cadillac F1.

nba los angeles lakers luka dončić jeanie buss mark walter
