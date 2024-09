Klub Nikole Jokića bo v prihodnji sezoni nastopal v regionalni ligi ABA 2

"BC Joker je postal novi udeleženec sezone 2024/25 NLB lige ABA 2. Potem ko je klub BC Vršac Ligo ABA obvestil, da je spremenil svojo odločitev in da ne želi izpolniti vseh pogojev za sodelovanje v sezoni 2024/25 NLB lige ABA 2, bo prosto mesto v sezoni 2024/25 NLB lige ABA 2 zasedel zelo ambiciozen košarkarski projekt BC Joker iz Somborja. V skladu s predhodno določenim razporedom bo BC Joker igral v skupini C, novo sezono pa bo začel s tekmo v gosteh proti Podgorici 2. oktobra 2024," so zapisali na uradni spletni strani tekmovanja.