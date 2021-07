Campazzo proti nekdanjemu soigralcu pri Realu: Luka nam ne sme vsiliti svoje igre

Slovenska košarkarska reprezentanca, ki jo čaka premierni nastop na olimpijskih igrah, bo krstni nastop dočakala v ponedeljek, ko ji bo nasproti stala argentinska reprezentanca. Ta premore precej izkušenj, vsaj na prvi pogled pa se zdi, da je podobno kot Slovenija najšibkejša na področju visokih košarkarjev.

icon-expand Facundo Campazzo FOTO: AP

A vendarle ne gre prezreti, da lahko 41-letni Luis Scola najverjetneje še vedno dobro odigra tako na položaju štirice kot petice, vsaj če se mu bo uspelo približati predstavam z zadnjega svetovnega prvenstva, ko je blestel, čeprav je za poklicnega košarkarja že pošteno v letih. Motor ekipe poganja Facundo Campazzo, izvrstni branilec, ki je vrsto let blestel v dresu Real Madrida. Tam je igral tudi skupaj s slovenskim košarkarskim virtuozom Luko Dončićem, zdaj pa je pri Denverju soigralec Vlatka Čančarja. Na olimpijskih igrah si bosta soigralca iz Kolorada tako že na uvodni tekmi stala nasproti. "Vemo, kakšna reprezentanca je Slovenija: vodja in poveljnik je Luka (Dončić, op. p.). Je košarkar z izjemnimi odlikami, igra na izjemni ravni in z izjemno samozavestjo. Ne gre le za obrambo eden na enega, pač pa za kolektivno obrambo – in čvrsto. Mislim, da bo to najboljši način, da ga spravimo v neugoden položaj. Konec koncev gre za strelca in podajalca, zato bo razvil svojo igro. Moramo biti pametni in mu ponuditi to, kar si mi želimo, ne pa da nam on vsili svoj način igre. Mislim, da bo to izjemno pomembno," je na novinarski konferenci razlagal Campazzo, ki Dončića seveda zelo dobro pozna.

icon-expand Čančar in Campazzo sta soigralca pri Nuggetsih. FOTO: AP

"A pomembni bodo tudi drugi: imajo precej nevarnih košarkarjev na vseh položajih. Igrajo z dobro kemijo, so zelo povezani, kar jih dela še nevarnejše. To bo prva tekma turnirja, motivacije ne bo manjkalo, seveda niti živčnosti in strahu," je še dodal branilec Nuggetsov. Argentina ima na papirju izjemno močno reprezentanco s tremi NBA-jevci in tremi evroligaši. Tu sta še izkušeni Luis Scola in Nicolas Brussino, ki se lahko pohvali tudi z izkušnjami iz lige NBA. Da gre za izjemno reprezentanco, so Argentinci dokazali že na zadnjem svetovnem prvenstvu, na katerem so osvojili srebrno medaljo.

icon-expand Reprezentanca Argentine za OI 2020 FOTO: Twitter