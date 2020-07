Okužbe tudi pri Bucksih, Barkley prepričan: Sezone ni mogoče zaključiti

ESPN je poročal, da je po testiranju ekipe in ostalih zaposlenih, povezanih z dnevnim dogajanjem v moštvu Milwaukee Bucks, vodilna ekipa lige NBA zaprla klubski vadbeni center. Teste so opravili v petek, ni pa jasno, koliko okužb so potrdili. Do odhoda na Florido, kamor naj bi se podali v četrtek, ekipa ne bo trenirala. Z vadbo bodo Jeleni nadaljevali na Floridi, kjer se bodo najboljše ekipe rednega dela zbrale pred nadaljevanjem sezone v zabaviščnem parku Walt Disney World blizu Orlanda.

Bucksi so do marčevske prekinitve zbrali 53 zmag in 12 porazov ter tako kot lani držali vodilni položaj v ligi. Ekipa, ki ji poveljuje grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo, bo poleti spet naskakovala prvi naslov po letu 1971. Za zaprtje klubskih prostorov so se v zadnjih dneh odločili tudi pri ekipi Miami Heat, za katero igra legendarni kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić, pa tudi v vrstah Los Angeles Clippersov in Denver Nuggetsov, katerih član je še en član zlate slovenske generacije Vlatko Čančar.

Barkley: To je noro

Pred nadaljevanjem sezone, zadnji postavljeni datum je 30. julij, je nekdanji zvezdnik Phoenix Sunsov in Houston Rocketsov ter znani televizijski komentator Charles Barkley dejal, da se mu zdi "nemogoče", da tudi v skrbno varovanem "mehurčku" na Floridi ne bi prišlo do izbruha okužb, kakršnim so v Združenih državah Amerike priča v zadnjih tednih.

"Ne morem si niti zamisliti, da bodo morali biti igralci tri mesece zbrani na enem mestu, in da ne bo nobenega izbruha. To je nemogoče," je za podcast The Steam Roomv družbi novinarja Ernieja Johnsonadejal Barkley. "Ne verjamem, da obstaja kakršna koli možnost za zaključek sezone. To boli, ker bo veliko ljudi izgubilo službe, njihova profesionalna prihodnost bo utrpela velik udarec. Okužbe naraščajo zelo hitro. Florida je v tem trenutku ena od točk na planetu, ki je najbolj na udaru koronavirusa, odločili pa so se, da bodo tekmovanje organizirali tam. To je noro."