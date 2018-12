'Klubu oboževalcev' se je pridružil še Davis: Luka je hudičevo dober!

Še vedno zgolj 19-letni Ljubljančan je ob povratku v New Orleans, kjer ob prvem obisku ni blestel, pokazal svoj razkošen talent in se na koncu ustavil pri rekordnih 34 točkah. Toliko jih v ligi NBA še ni dosegel in še več: toliko jih ni dosegel nikoli v profesionalni karieri, ki jo je začel v vrstah madridskega Reala leta 2015. Njegov najboljši evroligaški dosežek je znašal 33 točk na tekmi z Olympiakosom (december 2017), znamke 30 točk pa v španskem prvenstvu in pokalih nikoli ni dosegel ali presegel.

Primerjave z Jamesom in legendarnim 'Magicom' Johnsonom

"Ekipa ni bila uspešna, on pa je bil v središču zmagovanja košarkarskih tekem,"je v studiu NBA TV pred tekmo dejal David Griffin. "Smithy (sogovornik v studiu Steve Smith, op. a.) zelo mi je bilo všeč, ko si govoril o tem, da se igra upočasni. Pri Luku obožujem to, da ga ne moreš pospešiti. Ne moreš ga prisiliti, da igra v tempu, ki si ga ne želi. Tako je pod nadzorom in v tem me zelo spominja na Jamesa Hardna."

Primerjave z JamesomHardnompa niso bile edine, saj je sledila grafika z Jamesom in legendo Jezernikov Earvinom "Magicom" Johnsonom. Dončić je namreč z omenjenima velikanoma edini košarkar, ki z manj kot 21 leti drži povprečje 18 točk, šest skokov in pet podaj oziroma ga celo presega.

"Obožujem to, da so zgradili ekipo okoli njega. Da J. J. Barea ni ljubosumen nanj, da Harrison Barnes ni ljubosumen nanj,"je ocenil Steve Smith. "Dirk (Nowitzki), jasno, ni ljubosumen na nikogar, nato pa pogledate nekatere fante, s katerimi igra, denimo Dennis Smith jr., vidi se, da imata tudi onadva dober odnos na parketu, to pa mi pove, da igra na pravi način in da ima dober karakter. Velikokrat, ko pride do takšne evforije, lahko vidite, kako veterani in še nekateri fantje niso preveč navdušeni, a zdaj imajo vsi nasmešek, ko so okoli njega. To mi pove, da razume igro in da razume ljudi, to je ogromnega pomena."

Dončić po neuspešni zadnji akciji na tekmi, ki bi lahko prinesla tudi zmago, ni skrival jeze: