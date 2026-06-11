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New York po zgodovinskem preobratu zmago oddaljen od naslova, San Antonio izpustil prednost 29 točk

New York, 11. 06. 2026 07.21 pred 14 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
New York Knicks

Košarkarji New York Knicks so na četrti tekmi finala lige NBA uprizorili zgodovinski preobrat. Kratkohlačniki, ki so na krilih Jalena Brunsona nadoknadili kar 29 točk zaostanka, zdaj potrebujejo le še eno zmago proti San Antonio Spurs, da bi osvojili svoj prvi naslov prvaka po letu 1973.

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New York Knicks so dosegli največji preobrat v zgodovini finala lige NBA in so na robu osvojitve prvega naslova prvaka v 53 letih. Ekipa, za katero je Brunson dosegel 36 točk in sedem podaj, je pred očmi pop-zvezdnice Taylor Swift v boju na štiri zmage na napeti četrti tekmi premagala San Antonio Spurs s 107:106.

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OG Anunoby je 1,2 sekunde pred koncem dosegel koš in zapečatil zmago. Zadnji met so gosti zgrešili. Kratkohlačniki zdaj vodijo v dvoboju s 3:1 v zmagah in lahko naslov prvaka osvojijo že v nedeljo v Teksasu. "Smo vztrajni," je po svoji zmagovalni akciji dejal Anunoby. "Kljub ogromnemu zaostanku nismo obupali in smo vztrajali do zadnje akcije."

Jalen Brunson
Jalen Brunson
FOTO: Profimedia

Glede vzdušja v Madison Square Gardnu pa je dodal: "Tu je električno. To so najboljši navijači na svetu. Neverjetno je!" V prvi vrsti so navijači kratkohlačnikov divje navijali ob pop-zvezdnici, dobitnici 14 grammiejev Swift, ki je zasenčila tudi filmskega direktorja Spika Leeja in igralca Bena Stillerja.

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Swift je večkrat spontano zaplesala ob stranski črti - po izjemnem preobratu domače ekipe je bilo njeno veselje brezmejno. Jalen Brunson in OG Anunoby (33 točk) sta vodila spektakularen preobrat domačih proti Spurs, ki so se po odličnem prvem polčasu nato povsem "zlomili".

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Pred tem je v finalu NBA za največji preobrat veljala vrnitev Boston Celtics, ki so leta 2008 premagali 24 točk zaostanka proti Los Angeles Lakers. Tokrat tudi 24 točk in 13 skokov zvezdnika gostov Victorja Wembanyame ni bilo dovolj za izenačenje boja na 2:2 v zmagah.

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Petkratni prvaki iz San Antonia zdaj za naslov potrebujejo tri zaporedne zmage. Peta tekma bo ponovno v San Antoniu v nedeljo zjutraj ob 2.30 po srednjeevropskem času.

Izid, finale:
- tretja tekma:
New York Knicks - San Antonio Spurs 107:106

- New York vodi s 3:1 v zmagah;

Razlagalnik

Madison Square Garden, pogosto imenovan kar 'MSG' ali 'The Garden', je slavna večnamenska dvorana v New Yorku, ki se nahaja nad železniško postajo Pennsylvania. Odprta je bila leta 1968 in je dom košarkarske ekipe New York Knicks ter hokejske ekipe New York Rangers. Zaradi svoje bogate zgodovine, kjer so se odvijali številni legendarni boksarski dvoboji, koncerti svetovno znanih glasbenikov in pomembni politični dogodki, velja za eno najbolj ikoničnih športnih in kulturnih prizorišč na svetu.

Spike Lee je priznani ameriški filmski režiser, scenarist in producent, znan po svojih družbeno angažiranih filmih, kot so 'Naredi pravo stvar' (Do the Right Thing) in 'Malcolm X'. Poleg filmske kariere je znan kot eden najbolj prepoznavnih in strastnih navijačev ekipe New York Knicks. Že desetletja ga je mogoče videti v prvi vrsti ob igrišču v Madison Square Gardnu, kjer pogosto glasno spodbuja svojo ekipo in komunicira z igralci ter sodniki, zaradi česar je postal nepogrešljiv del identitete navijačev kluba.

Liga NBA (National Basketball Association) je profesionalna košarkarska liga v Severni Ameriki, ki velja za najkakovostnejšo in najbolj prepoznavno košarkarsko ligo na svetu. Ustanovljena je bila leta 1946 in združuje najboljše igralce z vsega sveta. Liga je znana po svojem visokem standardu igre, globalnem trženju in vplivu na pop kulturo. Naslov prvaka lige NBA, ki se odloči v končnici (play-off) in finalni seriji, velja za najprestižnejšo lovoriko, ki jo lahko osvoji košarkarsko moštvo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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