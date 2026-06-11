New York po zgodovinskem preobratu zmago oddaljen od naslova, San Antonio izpustil prednost 29 točk

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP

New York Knicks - San Antonio Spurs AP















Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

New York Knicks so dosegli največji preobrat v zgodovini finala lige NBA in so na robu osvojitve prvega naslova prvaka v 53 letih. Ekipa, za katero je Brunson dosegel 36 točk in sedem podaj, je pred očmi pop-zvezdnice Taylor Swift v boju na štiri zmage na napeti četrti tekmi premagala San Antonio Spurs s 107:106.

OG Anunoby je 1,2 sekunde pred koncem dosegel koš in zapečatil zmago. Zadnji met so gosti zgrešili. Kratkohlačniki zdaj vodijo v dvoboju s 3:1 v zmagah in lahko naslov prvaka osvojijo že v nedeljo v Teksasu. "Smo vztrajni," je po svoji zmagovalni akciji dejal Anunoby. "Kljub ogromnemu zaostanku nismo obupali in smo vztrajali do zadnje akcije."

Jalen Brunson FOTO: Profimedia

Glede vzdušja v Madison Square Gardnu pa je dodal: "Tu je električno. To so najboljši navijači na svetu. Neverjetno je!" V prvi vrsti so navijači kratkohlačnikov divje navijali ob pop-zvezdnici, dobitnici 14 grammiejev Swift, ki je zasenčila tudi filmskega direktorja Spika Leeja in igralca Bena Stillerja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Swift je večkrat spontano zaplesala ob stranski črti - po izjemnem preobratu domače ekipe je bilo njeno veselje brezmejno. Jalen Brunson in OG Anunoby (33 točk) sta vodila spektakularen preobrat domačih proti Spurs, ki so se po odličnem prvem polčasu nato povsem "zlomili".

Pred tem je v finalu NBA za največji preobrat veljala vrnitev Boston Celtics, ki so leta 2008 premagali 24 točk zaostanka proti Los Angeles Lakers. Tokrat tudi 24 točk in 13 skokov zvezdnika gostov Victorja Wembanyame ni bilo dovolj za izenačenje boja na 2:2 v zmagah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Petkratni prvaki iz San Antonia zdaj za naslov potrebujejo tri zaporedne zmage. Peta tekma bo ponovno v San Antoniu v nedeljo zjutraj ob 2.30 po srednjeevropskem času. Izid, finale:

- tretja tekma:

New York Knicks - San Antonio Spurs 107:106 - New York vodi s 3:1 v zmagah;