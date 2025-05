Knicksi po 20 točkah zaostanka do nujno potrebnega preobrata

Po porazu na obeh tekmah v svoji kultni dvorani Madison Square Garden so se kratkohlačniki le zbrali in zmagali v gosteh v Gainbridge Fieldhouse v Indianapolisu.

Jalen Brunson je dodal 23 točk, a je imel pet osebnih napak in je moral nekaj časa sedeti, čeprav Knicksi niso nikoli popustili, ko je bil na klopi.

Pacersi so začeli močno in si priborili 20 točk prednosti proti koncu druge četrtine po seriji 13-0, ki je vključevala trojko Tyreseja Haliburtona, kar je serijo začinil z zabijanjem. Toda Knicksi so odgovorili s serijo 10-3 in dokazali, da še niso zreli za počitnice.

New York se je vse bolj približeval in prevzel vodstvo, ko je Towns izstrelil sijajni met za tri točke, sledilo je njegovo silovito zabijanje za rezultat 86:85 osem minut do konca.

Indiana je ostala v stiku, toda Towns je znova zadel za tri točke za 94:90, Knicksi pa tega vodstva niso več izpustili iz rok.

"Ko sem nocoj dobil priložnost, da naredim to, kar sicer počnem, sem priložnost tudi izkoristil," je dejal Towns, ki je zadel 8 od 17 metov iz igre, vključno s tremi trojkami v sedmih poskusih in bil zanesljiv s črte prostih metov (5:6).