Knicksi po preobratu v 2. polčasu boljši od Lakersov

Lakersi so po zdaj že ustaljenem vzorcu tekem v gosteh zelo dobro vstopili v dvoboj v košarkarski Meki v New Yorku. Domača zasedba, ki je do gostovanja 17-kratnih prvakov lige NBA nanizala pet zaporednih zmag, je potrebovala nekaj časa, da se prilagodi na igro tekmeca in ga je nato po precej boljši predstavi v drugem polčasu tudi nadigrala za zmago s 112:100.

Slovenski zvezdnik v vijoličasto-zlatem dresu Luka Dončić se je tudi tokrat počutil zelo dobro na parketu slovitega Madison Square Gardna, saj je imel do odhoda na veliki odmor 18 točk na svojem računu. V kombinaciji z Deandrejem Aytonom in LeBronom Jamesom je skušal karseda veliko škodovati domači obrambi. Če je bila ta v prvem polčasu precej porozna - varovanci JJ Redicka so uvodnih 24 minut srečanja dobili s štirimi točkami razlike (56:52) -, so Jalen Brunson in druščina v drugem delu vendarle strnili svoje vrste in predvsem zahvaljujoč izboljšavam v omenjeni prvini košarkarske igre na koncu tudi pripravili preobrat za svojo šesto zaporedno zmago.