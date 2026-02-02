Naslovnica
Košarka

Knicksi po preobratu v 2. polčasu boljši od Lakersov

New York, 02. 02. 2026 04.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so v noči na ponedeljek gostovali pri v zadnjem obdobju vročih New York Knicksih in po preobratu v drugem polčasu morali priznati premoč tekmecem s 112:100. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil s 30 točkami vnovič najučinkovitejši posameznik na dvoboju v kultnem Madison Square Gardnu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lakersi so po zdaj že ustaljenem vzorcu tekem v gosteh zelo dobro vstopili v dvoboj v košarkarski Meki v New Yorku. Domača zasedba, ki je do gostovanja 17-kratnih prvakov lige NBA nanizala pet zaporednih zmag, je potrebovala nekaj časa, da se prilagodi na igro tekmeca in ga je nato po precej boljši predstavi v drugem polčasu tudi nadigrala za zmago s 112:100.

Slovenski zvezdnik v vijoličasto-zlatem dresu Luka Dončić se je tudi tokrat počutil zelo dobro na parketu slovitega Madison Square Gardna, saj je imel do odhoda na veliki odmor 18 točk na svojem računu. V kombinaciji z Deandrejem Aytonom in LeBronom Jamesom je skušal karseda veliko škodovati domači obrambi. Če je bila ta v prvem polčasu precej porozna - varovanci JJ Redicka so uvodnih 24 minut srečanja dobili s štirimi točkami razlike (56:52) -, so Jalen Brunson in druščina v drugem delu vendarle strnili svoje vrste in predvsem zahvaljujoč izboljšavam v omenjeni prvini košarkarske igre na koncu tudi pripravili preobrat za svojo šesto zaporedno zmago. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kritična 3. četrtina 'rakova rana' Lakersov

Za Lakerse je bila znova usodna zelo slaba igra v obrambi v zdaj že tradicionalno kritični tretji četrtini. V tem delu igre so gostje namreč prejeli nedopustnih 38 točk, medtem ko so jih na drugi strani igrišča dosegli 26. Tudi iz najbolj ugodnih položajev, ko sta bila v zaporednih napadalnih akcijah izpod samega obroča tekmeca neuspešna Ayton in izkušeni branilec Marcus Smart, jezerniki niso uspeli kaznovati slabše obrambe Knicksov za rezultatski priključek.

Osem točk naskoka pred zadnjimi 12 minutami tekme je bilo tokrat dovolj, da so Lakersi doživeli svoj 19. poraz v sezoni. Čeprav so se poskušali približati nasprotniku, so zaradi prevelikega števila napak doživel svoj tretji poraz na zadnjih sedmih gostujočih tekmah.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NBA, izid:
New York Knicks - Los Angeles Lakers 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18)
(Luka Dončić: 30 točk, 15 skokov in 8 podaj za Los Angeles Lakers).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba la lakers new york knicks luka dončić

