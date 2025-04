Ko je 129 kilogramov težki trikratni MVP ob bratu videti kot majhen otrok

Trikratni najkoristnejši igralec rednega dela sezone v ligi NBA Nikola Jokić v tej sezoni igra najboljše do zdaj. V povprečju beleži 29,7 točke, 12,8 skoka in 10,2 asistence, svoj Denver pa je lastnoročno pripeljal do trenutnega četrtega mesta na zahodu in 47 zmag. Po zadnjem obračunu proti Minnesoti, na katerem je vpisal neverjetnih 61 točk, 10 skokov in 10 asistenc, si je Srb privoščil obilno večerjo z bratoma Strahinjo in Nemanjo ter agentom Miškom Ražnatovićem.