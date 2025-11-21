Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Ko ima hudič mlade: Dallas do konca sezone izgubil še enega košarkarja

Dallas, 21. 11. 2025 16.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
J.B.
Komentarji
6

Katastrofalna sezona moštva Dallas Mavericks v ligi NBA je dobila novo poglavje. Zaradi nove poškodbe kolena bo do konca sezone odsoten Dante Exum, ki je pred nekaj meseci sklenil enoletno pogodbo, da bi zakrpal luknjo po poškodbi zvezdnika Kyrieja Irvinga. 30-letnik bo zaradi poškodbe potreboval operacijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danteja Exuma že vso kariero v ligi NBA spremljajo težave s poškodbami. V sezoni 2023/2024, ko se je Dallas na krilih Luke Dončića prebil vse do finala, je nastopil na 55 tekmah. V minuli sezoni pa je zbral vsega 20 nastopov.

Avstralec je bil leta 2014 sicer izbran kot peti na naboru, a je nato zaradi poškodbe kolena izpustil celotno sezono 2015/2016. V pripravah na svetovno prvenstvo se je poškodoval na prijateljski tekmi s Slovenijo v Stožicah.

Dante Exum
Dante Exum FOTO: Profimedia

Odkar je v ligi NBA, v povprečju dosega 6,2 točke in 2,3 asistence. Pred vrnitvijo v ligo NBA leta 2023 je eno sezono preživel tudi pri beograjskem Partizanu.

Njegov Dallas je v prvih 16 tekmah nove sezone zbral vsega štiri zmage, s čimer je na skromnem 13. mestu zahodne konference. Vse bolj jasno je, da moštvo iz Teksasa letos ne bo videlo končnice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka dante exum dallas mavericks poškodba
Naslednji članek

Bronny James se vrača v razvojno ligo

SORODNI ČLANKI

Bronny James se vrača v razvojno ligo

Izjemni Maxey s 54 točkami utišal Milwaukee, nova zmaga za Spurse

Bivši Dončićev soigralec, ki si je z NBA denarjem kupil otok

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sinner 666
21. 11. 2025 18.14
stekam da ste pisal o dallasu ko je bil tam luka. ma to je zdej pa ze u tri....
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
21. 11. 2025 18.10
Važno,da je dobra obramba.
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
21. 11. 2025 17.49
-3
Komaj čakam da Lakersi zapadejo v rezultatsko krizo. Veste, da bodo. Kot lahko vsak klub. Samo vprašanje časa je kdaj se bo to zgodilo. Lahko se zgodi zdej, lahko pa kakšna dva tedna ali kakšne tri tedne pred koncem rednega dela. Takrat bo šele zanimivo brat tako članke, kot naslove, kot komentarje. Končnica je še daleč, fantje. Zelo daleč. Trenutno so v krizi Mavericsi, jutri so pa to lahko Lakersi.
ODGOVORI
2 5
Maxx365
21. 11. 2025 18.11
Upam, da te demantirajo, zavistneš.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
21. 11. 2025 17.39
+3
vrag je vzel šalo,,,,
ODGOVORI
3 0
kala 09
21. 11. 2025 17.24
+4
Muriča naj vzamejo.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363