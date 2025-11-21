Ko ima hudič mlade: Dallas do konca sezone izgubil še enega košarkarja

Danteja Exuma že vso kariero v ligi NBA spremljajo težave s poškodbami. V sezoni 2023/2024, ko se je Dallas na krilih Luke Dončića prebil vse do finala, je nastopil na 55 tekmah. V minuli sezoni pa je zbral vsega 20 nastopov.
Avstralec je bil leta 2014 sicer izbran kot peti na naboru, a je nato zaradi poškodbe kolena izpustil celotno sezono 2015/2016. V pripravah na svetovno prvenstvo se je poškodoval na prijateljski tekmi s Slovenijo v Stožicah.
Odkar je v ligi NBA, v povprečju dosega 6,2 točke in 2,3 asistence. Pred vrnitvijo v ligo NBA leta 2023 je eno sezono preživel tudi pri beograjskem Partizanu.
Njegov Dallas je v prvih 16 tekmah nove sezone zbral vsega štiri zmage, s čimer je na skromnem 13. mestu zahodne konference. Vse bolj jasno je, da moštvo iz Teksasa letos ne bo videlo končnice.
