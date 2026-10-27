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Ko ima hudič mlade, jih ima veliko: po Williamsu poškodovan tudi Wallace

Oklahoma City, 27. 10. 2026 08.03 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Jalen Williams

Košarkarji moštev Houston Rockets, Oklahoma City Thunder in Memphis Grizzlies so za zdaj edini na uvodu v novo sezono severnoameriške lige NBA nanizali štiri zaporedne zmage. Grizliji so s 110:105 v gosteh ugnali Utah Jazz, rakete so bile doma s 120:110 boljše od Atlanta Hawks, gromovniki pa so s 125:114 premagali Phoenix Suns.

Oklahoma je z zmago nad sonci pred domačimi navijači dan po grozljivi poškodbi zvezdnika Jalena Williamsa poskrbela za popoln rezultatski start v novo sezono. Za Williamsa je sezona končana, poleg tega je zaradi poškodbe rame za nedoločen čas odsoten še en ključni igralec, Cason Wallace.

"Bilo je grozno gledati; kot ekipa smo si res želeli zmagati zanj. Vseh 48 minut smo držali skupaj in uspelo nam je priti do zmage. Vesel sem, da nam je to uspelo," je dejal najboljši strelec proti Phoenixu Ajay Mitchell, ki je s 30 točkami dosegel rekord kariere, pomagal pa mu je Shai Gilgeous-Alexander s 26 točkami. "V tej ligi gre za zmage in to je edino, kar šteje," je po slavju dejal Gilgeous-Alexander.

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"Bili smo pripravljeni. Fantje so bili dobro pripravljeni. Bili so pripravljeni prevzeti odgovornost," je dodal najkoristnejši igralec (MVP) lige NBA. Tudi Houston Rockets so ostali neporaženi, saj so premagali Atlanta Hawks. To je njihov prvi začetek sezone z izkupičkom 4:0 v zmagah po letu 2014, pri čemer je zvezdnik Kevin Durant na tekmi, ki se je na koncu izkazala za precej zanesljivo zmago, celotno zadnjo četrtino presedel na klopi.

Giannis Antetokounmpo je v dresu svoje nove ekipe Miami Heat dosegel svoj prvi trojni dvojček, čeprav je Miami na koncu izgubil proti Dallas Mavericks s 109:113 in klonil še četrtič zaporedoma. Antetokounmpo, dvakratni MVP lige, ki je poleti zapustil Milwaukee Bucks, je tokrat dosegel 29 točk, 14 skokov in 11 podaj.

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Grizliji so z zmago s 110:105 proti Utah Jazz prav tako izboljšali svoj izkupiček na 4:0, medtem ko je Brandon Miller dosegel 39 točk ob zmagi moštva Charlotte Hornets nad Washington Wizards s 110:103. Golden State Warriors so dosegli svojo prvo zmago v sezoni, potem ko so s 134:114 premagali Denver Nuggets. Stephen Curry je zadel vseh osem metov iz igre in skupno zbral 24 točk.

"Preprosto sem ostal potrpežljiv. Delali smo na določenem napadalnem pristopu - saj vem, da name leti veliko pozornosti -, pri čemer sem pazil, da nisem ničesar delal na silo," je dejal Curry. "Nisem vedel, da bo večer tako popoln, a vesel sem, da se je vse tako dobro izšlo," je po prvi zmagi dodal Steph Curry.

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Liga NBA, izidi:

Charlotte Hornets - Washington Wizards 110:103

Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 127:125 (podaljšek)

Boston Celtics - Chicago Bulls 134:99

Miami Heat - Dallas Mavericks 109:113

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 110:102

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 125:114

Houston Rockets - Atlanta Hawks 120:110

Utah Jazz - Memphis Grizzlies 105:110

Denver Nuggets - Golden State Warriors 114:134

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KOMENTARJI1

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yanay
27. 10. 2026 09.22
Pri GSW je bil najboljši na igrišču Lendeborg, ki je imel pred nekaj dnevi borbo z Dončićem. Očitno so imeli GSW zelo srečno roko na izboru novincev, tako kot Chicago s Calebom Wilsonom.
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