Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

'Ko izgubijo Lakersi, se o tem več govori kot pri ostalih ekipah'

Phoenix, 27. 02. 2026 08.43 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Po Bostonu in Orlandu so Lakersi morali priznati premoč še zdesetkani zasedbi Phoenix Suns. Kljub 41 točkam Luke Dončića je bil to tretji zaporedni poraz za varovance JJ Redicka, ki je po porazu v Arizoni izpostavil odlično igro slovenskega zvezdnika in se obenem nekoliko pridušal nad tem, da je njegovo moštvo vselej pod posebnim drobnogledom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ko izgubijo Lakersi, je to vedno prva športna novica dneva. O tem se več govori kot pri ostalih ekipah," je po porazu v Mortgage Matchup Centru v Phoenixu (113:110) uvodoma dejal strateg 17-kratnih prvakov lige NBA JJ Redick.

Čeprav so njegovi varovanci po izenačenem prvem polčasu sredi tretje četrtine povedli že za 13 točk, tudi to ni bilo dovolj za prepotrebno zmago v boju za neposredno uvrstitev v končnico. "Pred tekmo smo se veliko pogovarjali o tem, da jim moramo omejiti mete z razdalje. Zato nismo igrali conske obrambe. Na koncu smo imeli težave s pokrivanjem njihove hitrosti," je nadaljeval Redick in pohvalil učinek prvega zvezdnika Luke Dončića. "Luka je bil odličen. Imel je veliko dobrih akcij, velikokrat se je pravilno odločil."

Luka Dončić je bil z 41 točkami daleč najučinkovitejši posameznik dvoboja v Phoenixu.
Luka Dončić je bil z 41 točkami daleč najučinkovitejši posameznik dvoboja v Phoenixu.
FOTO: AP

To je bil ob 34 zmagah 24. poraz jezernikov v dozdajšnjem delu sezone, kar je dovolj za trenutno 6. mesto na zahodu. Boj za končnico bo do konca rednega dela tekmovanja neizprosen, česar se zaveda tudi prvi mož strokovnega vodstva pri kalifornijskem moštvu.

"V zadnjem obdobju smo izgubili nekaj tesnih tekem, je pa res, da smo v tej sezoni pred tem večinoma na tesnih dvobojih zmagovali. Verjamem, da bomo kmalu znova v ustaljenih tirnicah. Je pa vsaka tekma v naši konferenci izjemno zahtevna," je še pristavil trener LA Lakersov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers luka dončić jj redick

Lakersi kljub 41 točkam Dončića poraženi še tretjič zapored

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fery Zaka
27. 02. 2026 10.06
Sem bil zadnjič v Italiji, v okolici Milana. In sem malo tipal, koliko je nba in dončič tam znano. Niti enemu se ni niti sanjalo, kdo naj bi to bil. Mi mislimo, da ga ves svet pozna. Ampak ga ne, praktično skoraj noben. Melanijo pa ja, za njo je vsak slišal.
Odgovori
+0
1 1
Koronavirusovec
27. 02. 2026 10.11
koliko ljudi je šele slišalo za prevce, skoraj zagotovo manj kot 2% evropejcev, sami pa tako obeležujemo zmage svetovnega pokala
Odgovori
-1
0 1
vrzwta1
27. 02. 2026 10.28
Taljani ne vejo niti da je jugoslavija razpadla...
Odgovori
+1
1 0
Badum Badum
27. 02. 2026 10.03
Nekonstantnost, nekonstantnost in še enkrat nekonstantnost. Dvomim, da bodo na tak način kdaj prvaki.
Odgovori
+0
1 1
Koronavirusovec
27. 02. 2026 10.12
ko se znebijo lebrona in pripeljejo nekaj mladih nadebudnih igralcev bo takoj steklo
Odgovori
+0
1 1
Panter 63
27. 02. 2026 09.50
To ne drži da se več govori. Tukaj je en sam članek in se zgodba konča. Če pa zmagajo pa 6 člankov na dan. Beremo nebistvene novice o Lukecu.
Odgovori
+2
3 1
Vakalunga
27. 02. 2026 09.39
Samo na 24ur, ostalih to ne zanima.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
moskisvet
Portal
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543