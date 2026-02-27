'Ko izgubijo Lakersi, se o tem več govori kot pri ostalih ekipah'

"Ko izgubijo Lakersi, je to vedno prva športna novica dneva. O tem se več govori kot pri ostalih ekipah," je po porazu v Mortgage Matchup Centru v Phoenixu (113:110) uvodoma dejal strateg 17-kratnih prvakov lige NBA JJ Redick.

Čeprav so njegovi varovanci po izenačenem prvem polčasu sredi tretje četrtine povedli že za 13 točk, tudi to ni bilo dovolj za prepotrebno zmago v boju za neposredno uvrstitev v končnico. "Pred tekmo smo se veliko pogovarjali o tem, da jim moramo omejiti mete z razdalje. Zato nismo igrali conske obrambe. Na koncu smo imeli težave s pokrivanjem njihove hitrosti," je nadaljeval Redick in pohvalil učinek prvega zvezdnika Luke Dončića. "Luka je bil odličen. Imel je veliko dobrih akcij, velikokrat se je pravilno odločil."