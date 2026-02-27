'Ko izgubijo Lakersi, se o tem več govori kot pri ostalih ekipah'

"Ko izgubijo Lakersi, je to vedno prva športna novica dneva. O tem se več govori kot pri ostalih ekipah," je po porazu v Mortgage Matchup Centru v Phoenixu (113:110) uvodoma dejal strateg 17-kratnih prvakov lige NBA JJ Redick.
Čeprav so njegovi varovanci po izenačenem prvem polčasu sredi tretje četrtine povedli že za 13 točk, tudi to ni bilo dovolj za prepotrebno zmago v boju za neposredno uvrstitev v končnico. "Pred tekmo smo se veliko pogovarjali o tem, da jim moramo omejiti mete z razdalje. Zato nismo igrali conske obrambe. Na koncu smo imeli težave s pokrivanjem njihove hitrosti," je nadaljeval Redick in pohvalil učinek prvega zvezdnika Luke Dončića. "Luka je bil odličen. Imel je veliko dobrih akcij, velikokrat se je pravilno odločil."
To je bil ob 34 zmagah 24. poraz jezernikov v dozdajšnjem delu sezone, kar je dovolj za trenutno 6. mesto na zahodu. Boj za končnico bo do konca rednega dela tekmovanja neizprosen, česar se zaveda tudi prvi mož strokovnega vodstva pri kalifornijskem moštvu.
"V zadnjem obdobju smo izgubili nekaj tesnih tekem, je pa res, da smo v tej sezoni pred tem večinoma na tesnih dvobojih zmagovali. Verjamem, da bomo kmalu znova v ustaljenih tirnicah. Je pa vsaka tekma v naši konferenci izjemno zahtevna," je še pristavil trener LA Lakersov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.