'Ko je Luka Dončić poln jeze in maščevanja, je najnevarnejši'

Košarkarski superzvezdnik Luka Dončić ni skrival, kako ga je prizadela šokantna menjava iz Dallasa v Los Angeles. "To so bili težki trenutki, zadnji dnevi se vlečejo kot mesec dni", je dejal, ko je vidno utrujen stopil pred novinarje. In še: "Beseda lojalnost ima zame velik pomen, Dallas je bil moj dom." Kaj je sporočil nekdanjim šefom, kaj ga čaka v novem klubu in kaj je kazala Dončićeva govorica telesa med prvim javnim nastopom po zgodovinski menjavi? O tem sta spregovorila Luka Štucin, komentator in odgovorni urednik športne televizije Arena Sport, in Simon Ličen, predavatelj za športni menedžment Univerze v Washingtonu.