Zakaj je maskota bolje plačana od najbolje plačane košarkarice na svetu?

Liga WNBA iz leta v leto raste in prizor zvezdnikov NBA med občinstvom na tekmah največje ženske košarkarske lige na svetu je postal nekaj vsakdanjega. Kljub temu je dejstvo, da košarkarji služijo več od košarkaric, razumljivo. Liga NBA je nenazadnje komercialno ena najmočnejših športnih lig na svetu.

Enako ne velja za maskote moštev v ligi NBA, vsaj ne bi smelo veljati enako. A dejstvo je, da človek v kostumu maskote Denver Nuggetsov služi skoraj trikrat več od najbolje plačane košarkarice na svetu. Diana Taurasi (Phoenix Mercury) je ligo WNBA osvojila trikrat, poleg tega je tudi petkratna olimpijska prvakinja. Skupaj z Jewell Loyd (Seattle Storm) in Breanno Stewart (Phoenix Mercury) je s plačo 228 tisoč dolarjev (232 tisoč evrov) na leto najbolje plačana košarkarica na svetu.

Rocky, maskota Denver Nuggetsov, bolj natančno človek za njeno podobo, na leto zasluži kar 625 tisoč dolarjev (637 tisoč evrov) na leto. Ob to dejstvo se je obregnila Caroline Fitzgerald, ustanoviteljica agencije za ženski športni marketing in sponzorstva, Goals. "Razlika med plačami maskot in elitnih športnic vam pove vse, kar morate vedeti o tem, koliko športna industrija ceni ženske," je Fitzgeraldova zapisala na svojem profilu na Twitterju. Njeno objavo je nato komentirala tudi aktualna igralka moštva WNBA Minnesota Lynx Angel McCoughtry, dvakratna najboljša strelka lige. Sarkastično je zapisala, da se tudi ona lahko nauči biti maskota.