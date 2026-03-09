Naslovnica
Košarka

'Ko je obramba na visoki ravni, lahko premagamo kogarkoli'

Los Angeles, 09. 03. 2026 07.34 pred 32 minutami 2 min branja 8

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers so v prestižnem obračunu proti rivalu iz New Yorka dosegli pomembno zmago s 110:97 in v boju za čim boljše izhodišče pred končnico skočili na peto mesto v zahodni konferenci. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil s 35 točkami znova prvo ime obračuna v Crypto.com Areni. Strateg jezernikov JJ Redick je po tekmi izpostavil odlično igro v obrambi celotnega moštva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav so gostje iz velikega jabolka vršili enormen pritisk v obrambi na Luku Dončiću, je slednji kljub temu v večjem delu tekme našel način, kako prelisičiti tekmečevo obrambo.

Zmaga 17-kratnih prvakov lige NBA nad odličnimi Knicksi je dobra popotnica pred zaključnim delom rednega dela sezone, ko bo vsaka naslednja zmaga izrednega pomena v boju za čim boljše izhodišče pred končnico. 

"V obrambi in napadu imamo vedno tri ključne elemente. Tokrat je bil ključ en sam, to so bili večkratni poskusi. To smo počeli zelo dobro skozi celotno tekmo, ne le občasno. Bili smo zahteven boj proti kakovostni ekipi, ki smo jo dobili z ogromno vloženega truda," je po 39. zmagi v sezoni dejal trener Lakersov JJ Redick.

Statistika Luke Dončića ob zmagi Lakersov nad Knicksi
Statistika Luke Dončića ob zmagi Lakersov nad Knicksi
FOTO: Sofascore.com

Tudi prvo ime obračuna v Crypto.com Areni Luka Dončić soglaša s svojim šefom glede vložene energije v obrambi, ki je bila tokrat jeziček na tehtnici ob zmagi nad Knicksi.

"Ko smo v obrambi pravi in si v vsakem trenutku ščitimo hrbet, lahko premagamo kogarkoli v prvenstvu. Vedeli smo, da nas čaka peklenski dvoboj proti izjemni ekipi, ki vsako sezono goji visoke ambicije. V vsakem primeru pomembna zmaga v boju za končnico," pa je po tekmi povedal slovenski košarkarski zvezdnik, ki je 35 točkam dodal še osem skokov in štiri podaje. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers new york knicks luka dončić

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
09. 03. 2026 09.21
Težka bo,drugo leto Jokiča pripeljat pa na prrstan los 💪
Odgovori
+1
1 0
Fossil
09. 03. 2026 09.18
Čedalje bolj nepomembn model!!
Odgovori
0 0
Minifa
09. 03. 2026 09.15
Ste Že začeli vsak dan tri poste na naslovnici za to BARABO.
Odgovori
0 0
Larifari2
09. 03. 2026 09.25
zakaj baraba?
Odgovori
0 0
Šac81
09. 03. 2026 09.13
Pa ravno on govori o obrambi:))
Odgovori
0 0
Oliguma
09. 03. 2026 09.05
Meče na koš..kot otrok..namesto , da bi teliček šel v slo.k par mesecev staremu otroku in zrihtal zadeve..
Odgovori
+3
3 0
Larifari2
09. 03. 2026 09.26
jih bo rihtal poleti
Odgovori
0 0
Larifari2
09. 03. 2026 09.27
zdaj naj igra.. za to je plačan
Odgovori
0 0
bibaleze
