'Ko je obramba na visoki ravni, lahko premagamo kogarkoli'

Čeprav so gostje iz velikega jabolka vršili enormen pritisk v obrambi na Luku Dončiću, je slednji kljub temu v večjem delu tekme našel način, kako prelisičiti tekmečevo obrambo.
Zmaga 17-kratnih prvakov lige NBA nad odličnimi Knicksi je dobra popotnica pred zaključnim delom rednega dela sezone, ko bo vsaka naslednja zmaga izrednega pomena v boju za čim boljše izhodišče pred končnico.
"V obrambi in napadu imamo vedno tri ključne elemente. Tokrat je bil ključ en sam, to so bili večkratni poskusi. To smo počeli zelo dobro skozi celotno tekmo, ne le občasno. Bili smo zahteven boj proti kakovostni ekipi, ki smo jo dobili z ogromno vloženega truda," je po 39. zmagi v sezoni dejal trener Lakersov JJ Redick.
Tudi prvo ime obračuna v Crypto.com Areni Luka Dončić soglaša s svojim šefom glede vložene energije v obrambi, ki je bila tokrat jeziček na tehtnici ob zmagi nad Knicksi.
"Ko smo v obrambi pravi in si v vsakem trenutku ščitimo hrbet, lahko premagamo kogarkoli v prvenstvu. Vedeli smo, da nas čaka peklenski dvoboj proti izjemni ekipi, ki vsako sezono goji visoke ambicije. V vsakem primeru pomembna zmaga v boju za končnico," pa je po tekmi povedal slovenski košarkarski zvezdnik, ki je 35 točkam dodal še osem skokov in štiri podaje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.