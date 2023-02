Ko je obramba prava, rezultat ne izostane

Cedevita Olimpija je Benečane na kolena spravila zavoljo čvrste obrambe in kolektivnega napada, ne po zaslugi navdahnjenih posameznikov, kot smo to bili vajeni v letošnji sezoni. "V drugem polčasu je bila obrambna takšna, kot mora biti. Vsi so garali eden za drugega. V napadu ni nihče forsiral, izkoristili smo njihove šibke točke," je svoje varovance pohvalil Jurica Golemac .

Zmaji so si po porazu z Budućnostjo natočili čistega vina. Kapetan Edo Murić je dejal, da s takšnimi predstavami, ki niso vredne Olimpijinega dresa, nimajo česa iskati. In očitno so njegove besede – vsaj za zdaj – zalegle. "Dan po tekmi so bili vsi 'podrti'. Videlo se je, da jim je mar. Vsi so imeli glave dol. Ni bilo prave energije, to nismo bili mi, ampak takšne tekme se ti lahko zgodijo. Pogovarjali smo se o tem. Edino, česar si ne smemo privoščiti, je, da bi odnehali," je o reakciji po bolečem porazu povedal Golemac.

Da je bila glavna sestavina zmagovalnega recepta prav igra v obrambi, je poudaril tudi Josh Adams . "Navijačem, sebi in širši javnosti smo dokazali, da smo resna ekipa. Prvič po dolgem času smo res igrali dobro v obrambi. Vsi smo imeli pravo energijo in počeli majhne stvari, ki na koncu veliko pripomorejo k zmagi. Predvsem sta bila pomembna skok in igra v obrambi," je pristavil drugi strelec zmajev s 16 točkami. Še štiri več jih je prispeval Yogi Ferrell .

Vrnitev Zorana Dragića vse bližje

Kot na bolj ali manj vseh novinarskih konferencah to sezono, je Golemac tudi tokrat veliko besed namenil poškodovanim, med katerimi je znova Lovro Gnjidić. Hrvaški organizator igre ime težave s stopalom. Kdaj se bo vrnil, ni znano. Je pa vsekakor vzpodbudno dejstvo, da se je s soigralci pred tekmo z Venezio ogreval Zoran Dragić. V polni pogon bi se lahko vrnil že to soboto, ko Olimpija gostuje v Skopju pri MZT-ju, je razkril Golemac.

Možnosti so majhne, a predaja ne pride v poštev

Njegovi varovanci imajo do konca rednega dela Eurocupa še pet tekem. Za napredovanje, kamor vodi osem od desetih mest v skupini, pa bi potrebovali pravi mali čudež. Trenutno so s tremi zmagami prikovani na dno in imajo tri zmage manj od Brescie, Bursasporja in Lietkabelisa, ki so z razmerjem 6:7 razvrščeni od šestega do osmega mesta.

A ne glede na možnosti bodo v Stožicah vztrajali, je za konec novinarske konference, ki je po dolgem času minila v vedrem vzdušju, še zatrdil Golemac. "Ti fantje so tekmovalni. Utrujeni so. Imamo neverjeten razpored. Od novega leta smo bili že dva tedna na poti. Zdaj nas čaka devetdnevno potovanje. Zelo težko je, da bi na njih vršil še večji pritisk, kot je že. To je dokaz, da imamo dobro ekipo in čakamo to širino."