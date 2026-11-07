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Košarka

Ko Luka zadene s svoje polovice, se tudi Springsteen smeji

Los Angeles, 07. 11. 2026 07.25 pred 45 minutami 2 min branja 12

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so prišli do nove, že osme zmage v sezoni. Proti vroči zasedbi Portlanda so zaostajali ves prvi polčas, v nadaljevanju pa so strnili svoje vrste in na krilih neustavljivega slovenskega maestra Luke Dončića (53 točk) strli odpor tekmeca. 27-letni Ljubljančan je pustil dodaten pečat z neverjetnim metom s svoje polovice, ki močno odmeva onkraj Atlantika.

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Na semaforju so ostale še dobre tri sekunde do konca prvega polčasa, rezultat pa 50:60 v korist gostujoče zasedbe iz Portlanda, ko je v ospredje - kot že nič kolikokrat doslej v karieri - stopil izjemni Luka Dončić in z "norim" metom s svoje polovice igrišča postavil izid polčasa v Crypto.com Areni (53:60) ter poskrbel za pristen nasmešek legendarnega ameriškega rokerja Bruca Springsteena ob parketu.

To je bil še eden v nizu Dončićevih vrhuncev, ki nikogar ni pustil ravnodušnega. Tudi obupanih tekmecev ne, ki so se po zadetem metu slovenskega čarovnika lahko le prijeli za glave. "To lahko počne le on. V Los Angelesu smo tega vajeni praktično na vsakodnevni ravni, drugi pa to spremljajo z dodatnim občudovanjem. V izjemni formi je in že s svojo pojavo na igrišču Luka naše moštvo dela boljše. Tu ni kaj dodati," je le nekaj trenutkov po osmi zmagi v sezoni, ki je jezernike "izstrelila" na sam vrh zahodne konference v ligi NBA, dejal nič kaj presenečeni Austin Reaves (25 točk).

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Da je posebnež med največjimi imeni svetovne košarke, mu priznavajo tudi njegovi največji kritiki. Slednji pred začetkom letošnje sezone niso varčevali z grajami na Dončićev račun, ko je govora o igri v obrambi, a tudi v omenjenem elementu slovenski as iz tekme v tekmo vidno napreduje.

Tu ne gre le za število ukradenih žog, temveč tudi in predvsem za prepoznavanje različnih situacij na parketu (kot so npr. izsiljene osebne napake tekmecev v napadu), ki ga delajo boljšega oziroma še bolj učinkovitega. "Mnogi ne vidijo, koliko truda Luka nameni igri v obrambi. V tej sezoni je naredil velik korak naprej in verjamem, da bomo v nadaljevanju sezone videli še veliko pozitivnega z njegove strani v obrambnem delu igre," pa je na novinarski konferenci povedal strateg jezernikov JJ Redick.

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košarka liga nba los angeles lakers luka dončič portland trail blazers

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KOMENTARJI12

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mario7
07. 11. 2026 09.11
Hahaha. Ta ni normalen!
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0 0
Castrum
07. 11. 2026 09.03
The Boss v publiki in The Boss na igrišču!
Odgovori
+3
3 0
motorist_mb
07. 11. 2026 08.54
MVP bo,prvi strelec z lahkoto,za prstan še rabijo dva dobra igralca!
Odgovori
+3
3 0
yolli
07. 11. 2026 08.46
Ničelna toleranca do nasilja.....a v Celju nobedena obsojena....še komentirat ne smemo.....vladavina prava 👍👍
Odgovori
+2
7 5
Lock Down
07. 11. 2026 08.48
Si se malce izgubil?
Odgovori
-3
2 5
huperz
07. 11. 2026 08.58
Takšne komentarje objavljaj na političnih straneh, ne pa da smetiš po športnih
Odgovori
+1
3 2
huperz
07. 11. 2026 08.46
Sam da ne bo do končnice pregorel, poškidbe, ...
Odgovori
+4
5 1
Oliguma
07. 11. 2026 08.43
Bravo Donka....🙌
Odgovori
+5
5 0
M.M.Miša
07. 11. 2026 08.29
Bravoooo LUKA 💪🧒
Odgovori
+4
6 2
nemeJungat
07. 11. 2026 08.24
Bravo Luka, bravo LA! Me prav zanima kaj bo danes Fata napisala? 🤣 In ja, Sharky, zopet je soliral 🤣🤣
Odgovori
+5
8 3
inside1
07. 11. 2026 08.08
videti je da veliko spet igra sam, ono ga pa po kotih čakajo, samo podaja ne pride do tja....
Odgovori
-11
3 14
Lock Down
07. 11. 2026 08.47
Če ne bi toliko igral sam, bi bil pač samo še eden od množice povprečnežev, ki jih kar mrgoli med igralci v ligi NBA. In ja, žoge pridejo tudi v kote in še marsikje drugod, drugače ne bi bil v top 10 najboljših asistentov lige.
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-4
1 5
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