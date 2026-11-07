Ko Luka zadene s svoje polovice, se tudi Springsteen smeji

Na semaforju so ostale še dobre tri sekunde do konca prvega polčasa, rezultat pa 50:60 v korist gostujoče zasedbe iz Portlanda, ko je v ospredje - kot že nič kolikokrat doslej v karieri - stopil izjemni Luka Dončić in z "norim" metom s svoje polovice igrišča postavil izid polčasa v Crypto.com Areni (53:60) ter poskrbel za pristen nasmešek legendarnega ameriškega rokerja Bruca Springsteena ob parketu.
To je bil še eden v nizu Dončićevih vrhuncev, ki nikogar ni pustil ravnodušnega. Tudi obupanih tekmecev ne, ki so se po zadetem metu slovenskega čarovnika lahko le prijeli za glave. "To lahko počne le on. V Los Angelesu smo tega vajeni praktično na vsakodnevni ravni, drugi pa to spremljajo z dodatnim občudovanjem. V izjemni formi je in že s svojo pojavo na igrišču Luka naše moštvo dela boljše. Tu ni kaj dodati," je le nekaj trenutkov po osmi zmagi v sezoni, ki je jezernike "izstrelila" na sam vrh zahodne konference v ligi NBA, dejal nič kaj presenečeni Austin Reaves (25 točk).
Da je posebnež med največjimi imeni svetovne košarke, mu priznavajo tudi njegovi največji kritiki. Slednji pred začetkom letošnje sezone niso varčevali z grajami na Dončićev račun, ko je govora o igri v obrambi, a tudi v omenjenem elementu slovenski as iz tekme v tekmo vidno napreduje.
Tu ne gre le za število ukradenih žog, temveč tudi in predvsem za prepoznavanje različnih situacij na parketu (kot so npr. izsiljene osebne napake tekmecev v napadu), ki ga delajo boljšega oziroma še bolj učinkovitega. "Mnogi ne vidijo, koliko truda Luka nameni igri v obrambi. V tej sezoni je naredil velik korak naprej in verjamem, da bomo v nadaljevanju sezone videli še veliko pozitivnega z njegove strani v obrambnem delu igre," pa je na novinarski konferenci povedal strateg jezernikov JJ Redick.
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