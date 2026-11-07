Ko Luka zadene s svoje polovice, se tudi Springsteen smeji

Na semaforju so ostale še dobre tri sekunde do konca prvega polčasa, rezultat pa 50:60 v korist gostujoče zasedbe iz Portlanda, ko je v ospredje - kot že nič kolikokrat doslej v karieri - stopil izjemni Luka Dončić in z "norim" metom s svoje polovice igrišča postavil izid polčasa v Crypto.com Areni (53:60) ter poskrbel za pristen nasmešek legendarnega ameriškega rokerja Bruca Springsteena ob parketu.

To je bil še eden v nizu Dončićevih vrhuncev, ki nikogar ni pustil ravnodušnega. Tudi obupanih tekmecev ne, ki so se po zadetem metu slovenskega čarovnika lahko le prijeli za glave. "To lahko počne le on. V Los Angelesu smo tega vajeni praktično na vsakodnevni ravni, drugi pa to spremljajo z dodatnim občudovanjem. V izjemni formi je in že s svojo pojavo na igrišču Luka naše moštvo dela boljše. Tu ni kaj dodati," je le nekaj trenutkov po osmi zmagi v sezoni, ki je jezernike "izstrelila" na sam vrh zahodne konference v ligi NBA, dejal nič kaj presenečeni Austin Reaves (25 točk).