Ko ne smeš trenirati s soigralci, poskusi s klopi!

V Istanbul, mesto srečnega imena za slovensko košarko, je pripotovalo petnajst košarkarjev. Doma je namreč ostal Gregor Glas . Po sobotni pripravljalni tekmi proti Črni gori je začutil manjše bolečine v hrbtu in zdravniški pregledi so pokazali, da mladi branilec slovenske izbrane vrste potrebuje mirovanje. Glede na to, da priprave prihajajo v sklepno fazo, kjer so napori vse večji, sta se s selektorjem Aleksandrom Sekulićem dogovorila, da zapusti priprave in s potrebnim počitkom odpravi bolečine. Je pa v Turčijo pripotoval Luka Dončić , ki sicer zaradi pravil lige NBA zaenkrat še ne sme trenirati s soigralci, bo pa na voljo selektorju za petkovo tekmo proti Turčiji.

Če so na tekmah proti Nizozemski (83:76) in Črni gori (70:52) več priložnosti za dokazovanje dobili mlajši upi, bodo tokrat več igralnih minut že dobili tudi prvokategorniki. Intenzivnost treningov in tekem se namreč stopnjuje in strokovni štab lovi ritem, ki reprezentanco čaka na Eurobasketu.

S tem namenom bosta tekmi proti Turčiji in Ukrajini zelo dobrodošli, saj jih bo #mojtim odigral drugo za drugo brez dneva odmora. Slovenija in Turčija sta odigrali osemnajst medsebojnih tekem. Na enajstih je zmago slavila slovenska izbrana vrsta, na sedmih pa turška. Tudi na obeh zadnjih dveh, ko sta se reprezentanci pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2019. Proti Ukrajini je Slovenija odigrala sedemnajst tekem in trinajstkrat zmagala ter štirikrat izgubila.

"Ob prihodu v Istanbul smo podoživeli občutke zmagoslavja izpred petih let. To je naše srečno mesto, srečen hotel in dvorana. A to je za nami. Zanima nas prihodnost in vsi smo v reprezentanci z željo, da ta uspeh ponovimo oziroma se mu približamo. Ekipa se kompletira. Vsekakor so igralci, ki so prišli v zadnjih dneh, ogromna dodana vrednost za reprezentanco. Zadnji selektorjev rez je bil potreben, da se ritem na treningih dviga. Verjamem, da smo iz treninga v trening boljši. Tekma proti Turčiji bo prvi realen pokazatelj, česa smo sposobni v danem trenutku," je za spletno stran KZS povedal Klemen Prepelič.