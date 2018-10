Ko 'podivja' Laso: Realov trener se je znesel nad neposlušnim najstnikom

Španskega trenerja Pabla Lasa lahko zlahka označimo za enega od trenerjev, ki so imeli največ vpliva na kariero Luka Dončića . Strateg članske ekipe madridskega Reala je Ljubljančana tudi pred kamerami med tekmami večkrat oštel, če se mu je zdelo, da je to potrebno, Dončić pa se je od kraljevega kluba poslovil kot najkoristnejši igralec in zmagovalec Evrolige.

"Misliš, da me briga, če izgubljaš žoge? Briga me samo, da igraš obrambo!" je skupaj z vlečenjem za dres in odrivanjem Pantzarju sporočil Laso. Nekega velikega učinka to ni imelo, saj se v sedmih minutah Skandinavec ni vpisal med strelce.

Real je tekmo sicer dobil in ostal nepremagan, Anthony Randolphje prispeval osem točk in štiri skoke, Klemen Prepelič, ki ga lahko opazite na posnetku povsem levo, pa je štirim točkam dodal še podajo.