Sredin večer je v košarkarskem svetu zaznamovala novica, da je Barcelona Aleksandru Sekuliću prepovedala delovanje v dvojni vlogi – kot klubski trener in selektor izbrane vrste. Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je v izjavi za javnost poleg tega sporočila, da bo reprezentanco v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo vodil Domen Zevnik.

"Manj kot 48 ur nazaj smo izvedeli za to informacijo. Če mi ne bi imeli plana B in bili na to pripravljeni, dvomim, da bi v sredo zjutraj imeli pripravljenega novega selektorja," je povedal Saša Dončić in dodal, da si je Sekulić pri delodajalcu izboril dovoljenje, da lahko proti Finski še zadnjič vodi reprezentanco. "Nismo želeli, da eno tekmo vodi selektor, drugo pomočnik, naslednji cikel tretji trener," je nadaljeval športni direktor. "Zevnik je z 32 leti mlad trener, ki je bil lani z nami na evropskem prvenstvu. Pozna sistem, pozna trenerje in pozna igralce, oni pa poznajo njega in ga spoštujejo. S svojim klubom je prvi na lestvici slovenske lige, trenira klub v Ligi ABA in je evropski prvak z reprezentanco do 18 let. Ta dva cikla bo definitivno odvodil. Verjamem, da se lahko uvrstimo na svetovno prvenstvo," je svoje misli o novem selektorju strnil Dončić.

Erjavec: Sodelovanje s Sekulićem je končano

Zaradi kratkega in vsebinsko nepopolnega zapisa ni bilo povsem jasno, ali vodstvo zveze v prihodnje še računa na usluge Sekulića. "Sodelovanje je prekinjeno in končano. Barcelona nam je vzela selektorja. Mi ga nismo postavili, ko je bil trener Barcelone, bilo je obratno. Imeli smo ga šest let in ker je dobro delal, je prišla Barcelona. To je priznanje tako zanj kot za KZS. Vsak, ki dela v športu, ve, da lahko pride do težav. Razumem tako Barcelono kot tudi Sekulića, ki tukaj ne more kontrirati," je povedal Matej Erjavec. Tudi predsednik zveze je izpostavil, da so imeli pripravljene rezervne scenarije. "Nismo pa vedeli, da se bo to zgodilo dan pred njegovim prihodom. Bi pa v vsakem primeru to rešili na isti način. Že poleti smo se igrali s to idejo, ker smo v fazi pomlajevanja, ampak ne na silo. Sekuliću smo zaupali in mu dali nov mandat. On ni videl nobenih težav, ko se je odpravil na pot, pa je 'dobil kajlo', po domače povedano," je še dodal predsednik KZS.

Zevnik: Vedno sem pripravljen pomagati reprezentanci

"Odgovor na vprašanje, ali sem pripravljen pomagati reprezentanci, bo pri meni vedno da. V katerikoli vlogi sem bil vedno pripravljen pomagati. Res pa je vse šlo zelo hitro. Zahvaljujem se vsem, ki so v meni videli človeka, ki lahko pomaga. Vedno pravim, da več kot to, da delamo po najboljših močeh, ne moremo. Dali bomo vse od sebe in bili maksimalno pripravljeni," je uvodoma povedal novi (začasni) selektor reprezentance. Ta bo z 32 leti mlajši od nekaterih igralcev. "Mislim, da se avtoriteta postavlja s tem, da vsi strmimo k skupnemu cilju. Če vemo, da nam nekdo pomaga ali dela dobro, ga bomo spoštovali in mu zaupali. Avtoriteto, odkar sem v tem poklicu, gradim z medsebojnim zaupanjem. Ne bom delal revolucije," je dejal najmlajši selektor v zgodovini Slovenije.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Trening slovenske košarkarske reprezentance Aljoša Kravanja

Trening slovenske košarkarske reprezentance Aljoša Kravanja

Trening slovenske košarkarske reprezentance Aljoša Kravanja

Trening slovenske košarkarske reprezentance Aljoša Kravanja

Trening slovenske košarkarske reprezentance Aljoša Kravanja

Trening slovenske košarkarske reprezentance Aljoša Kravanja

Trening slovenske košarkarske reprezentance Aljoša Kravanja

Trening slovenske košarkarske reprezentance Aljoša Kravanja

Trening slovenske košarkarske reprezentance Aljoša Kravanja

Trening slovenske košarkarske reprezentance Aljoša Kravanja



















Zevnik bo v novi vlogi debitiral v petek, ko slovenske košarkarje čaka domača tekma s Finsko, tri dni kasneje pa bo s svojimi varovanci gostoval pri naših vzhodnih sosedih. V kvalifikacijski skupini L trenutno s 15 točkami vodi Francija, Finska jih ima 13, z 12 so izenačene Slovenija, Švedska in Madžarska, zadnja Estonija pa ima eno manj.