OGLAS

Luka Dončić je obračun z nekdanjim moštvom začel v izjemni formi. Prvi polčas je zaključil z 31 točkami. Do konca jih je zbral 45 in dodal jim je še osem skokov ter šest podaj. Neposredno po obračunu je težko zbral misli. "Ko sem gledal ta videoposnetek, sem pomislil, da ne bom mogel igrati tekme. Vsi soigralci so me podpirali, kar res cenim," je dejal.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V prepolni dvorani American Airlines je bilo poleg domačih navijačev veliko navijačev Lakersov, prav vsi pa so bili zvesti navijači Luke Dončića, kar so mu večkrat jasno pokazali. "Čutil sem toliko čustev, da tega ne morem razložiti. Imel sem solze v očeh. Sem sem prišel kot mladenič pri 18 letih starosti. Nisem vedel, kaj pričakovati od lige NBA. Tu sem se počutil kot doma. Veliko odličnih spominov. Vsi so videli moj odziv na videoposnetek (pred obračunom). Res cenim vse te navijače in vse svoje soigralce, ki so mi čuvali hrbet. Vesel sem, ker imam rad te navijače in to mesto, ampak zdaj je čas, da gremo naprej," je po novi izjemni predstavi dejal Dončić.

Postal je šele drugi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v isti sezoni na eni tekmi vpisal 45 točk v dresu enega od moštev in proti temu moštvu. Enako je uspelo le velikemu Wiltu Chamberlainu.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP























Luka Dončić nazaj v Dallasu icon-picture-layer-2 1 / 13

Med minuto odmora v zaključku tekme je celotna dvorana vzklikala njegovo ime, njegovi soigralci, na čelu z LeBronom Jamesom, so jih še dodatno spodbujali. "Vsi so mi čuvali hrbet. O tem smo govorili že pred tekmo. Trenerji in soigralci so me podpirali in tukaj poskušamo zgraditi nekaj posebnega. To je bilo zelo lepo videti," je o tem trenutku dejal Dončić.

Pred obračunom je pozdravil vse znane obraze v dvorani in vsem, ki so ga nekoč redno videvali, namenil nekaj pozornosti. "Čutil sem srečo in jezo. Lepo je bilo videti nekatere znane obraze. Z njimi sem preživel veliko časa. Ko sem se zjutraj zbudil, sem bil utrujen. Nisem veliko spal. Res sem se veselil te tekme in cenim odziv teh navijačev na moj povratek," je po naporni tekmi povzel svoja čustva. Nato je dejal, da želi zgolj eno stvar: "Tako zelo sem utrujen in srečen sem, da je mimo, saj bom zdaj končno lahko mirno spal. To je bila neverjetna izkušnja."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči