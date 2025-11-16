Svetli način
Košarka

'Ko sem prišel, sem bil bolj tih, zdaj sem pa to, kar sem'

Milwaukee, 16. 11. 2025 08.25 | Posodobljeno pred 2 urama

Luka Dončić je znova dokazal, da sodi v sam vrh košarkarskega sveta. Po napornem tednu je z Lakersi nadigral Buckse in k zmagi z izidom 95:119 prispeval 41 točk. Po obračunu je slovenski zvezdnik spregovoril o pomembnosti odlične ekipne kemije.

Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers
Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers FOTO: Profimedia

Za košarkarji iz mesta angelov je naporna serija gostovanj. Sedem dni, pet obračunov. Tri zmage, dva poraza. Pomembno je, da so potovanje po Združenih državah Amerike zaključili z dvema odličnima predstavama, kar je še veliko bolj fascinantno, če upoštevamo dejstvo, da so tekmi odigrali v razmaku 24 ur. Pričakovano so številni košarkarji po slavju v Milwaukeeju zelo izmučeni. Jake LaRavia in Austin Reaves sta tokrat igrala po 36 minut, Luka Dončić pa še dve minuti več.

"V soboto sva z Reavesom igrala več kot 40 minut. Nato je sledil dolg let in nova tekma, na kateri smo ob polčasu vodili za 30 točk. To pove veliko o tej ekipi," je na novinarski konferenci po obračunu uvodoma povedal Dončić, ki je kot eno izmed najpomembnejših sestavin za uspeh izpostavil povezanost ekipe: "Za zmago je potrebna odlična kemija in mi jo imamo. Ko sem prišel, sem bil nekoliko bolj tih, poskušal sem spoznati ljudi, zdaj pa sem to, kar sem – se šalim in provociram."

Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers
Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers FOTO: AP

Po napornem ritmu obračunov zdaj Lakerse v naslednjih osmih dneh čaka zgolj ena tekma, slovenski košarkarski as pa je izpostavil, da bosta poleg treningov najpomembnejša počitek in regeneracija. S tem se je strinjal tudi trener JJ Redick, katerega so njegovi varovanci in sodelavci proti Pelicansom in Bucksom navdušili: "V zadnjih 24 urah smo dokazali, da smo zelo dobra košarkarska ekipa. Rad bi se zahvalil tudi svojemu strokovnemu štabu, opravili so res dobro delo."

Ameriški košarkarski strokovnjak je izpostavil tudi učinek Dončića in Reavesa, ki sta v letošnji sezoni najučinkovitejši dvojec v ligi. "Sicer sta zgrešila nekaj odprtih metov, ampak sta se nato odlično odzvala in vodila ekipo tako, kot to počneta že od začetka sezone," je še dejal Redick.

košarka luka dončić liga nba lakers bucks jj redick
