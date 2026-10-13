Ko si tako bogat, da kupiš košarkarski dres za 13 milijonov ...

Medtem ko cene nepremičnin po vsem svetu drvijo v nebo in je lastniško stanovanje za vse več ljudi nedosegljivo, si nekateri na trgu, ki ima vse manj skupnega z resničnostjo in vse več s farso, manejo roke. Eden od njih je nepremičninski vlagatelj s Floride, ki je po podatkih dražbene hiše Hunt v ZDA za rdeč dres z legendarno številko 23, ki ga je Jordan nosil na drugi tekmi finala lige NBA leta 1998 proti Utah Jazz, plačal 14 milijonov dolarjev.
To je najvišja cena, ki je bila kdaj plačana za košarkarski spominek, ni pa to najdražji športni dres.
Rekord ima bejzbolski dres, ki ga je nosil Babe Ruth iz New York Yankees. Dres iz svetovne serije leta 1932 je leta 2024 prinesel 24,12 milijona dolarjev (približno 21,62 milijona evrov).
Šele prejšnji mesec je bil na dražbi prodan še en Jordanov dres za takrat rekordni znesek 12,26 milijona dolarjev (približno 10,8 milijona evrov). Jordan je ta dres nosil na tretji tekmi finala lige NBA proti Jazzu.
To je bila Jordanova zadnja sezona s Chicago Bulls in tudi tista, ki je v središču dokumentarnega filma Zadnji ples.
Med letoma 1991 in 1998 so biki z Jordanom v ekipi osvojili šest naslovov lige NBA. Prav dresi, ki jih je ameriški zvezdnik nosil v tej zadnji sezoni, so zelo iskani.
Babe Ruth, s polnim imenom George Herman Ruth mlajši, je bil legendarni ameriški poklicni igralec bejzbola, ki je igral v ligi MLB med letoma 1914 in 1935. Velja za enega največjih športnikov vseh časov, saj je s svojimi neverjetnimi dosežki pri udarjanju žogice in osvajanju naslovov s klubom New York Yankees revolucioniral igro bejzbola. Njegova karizma in priljubljenost sta v 20. letih prejšnjega stoletja pomagali utrditi bejzbol kot nacionalni šport Združenih držav Amerike.
Izraz 'Zadnji ples' se nanaša na zadnjo sezono Michaela Jordana pri ekipi Chicago Bulls (1997–1998). Ime je skoval glavni trener Phil Jackson, ki je pred začetkom sezone vedel, da bo to verjetno zadnja priložnost za ekipo, da osvoji naslov prvaka, preden se igralci razidejo. Dokumentarna serija z istim naslovom podrobno prikazuje napetosti znotraj ekipe, Jordanovo neusmiljeno tekmovalnost in pot do njihovega šestega naslova prvaka v ligi NBA.
Liga NBA (National Basketball Association) je profesionalna košarkarska liga v Severni Ameriki, ki velja za najmočnejšo in najbolj prepoznavno košarkarsko ligo na svetu. Ustanovljena je bila leta 1946 in združuje najboljše igralce z vsega sveta. Liga je skozi desetletja postala globalni fenomen, ki je s svojimi zvezdniki, kot sta Michael Jordan ali Magic Johnson, močno vplivala na popularizacijo košarke, športno kulturo in trženje športne opreme na mednarodni ravni.
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