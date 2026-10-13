Ko si tako bogat, da kupiš košarkarski dres za 13 milijonov ...

Medtem ko cene nepremičnin po vsem svetu drvijo v nebo in je lastniško stanovanje za vse več ljudi nedosegljivo, si nekateri na trgu, ki ima vse manj skupnega z resničnostjo in vse več s farso, manejo roke. Eden od njih je nepremičninski vlagatelj s Floride, ki je po podatkih dražbene hiše Hunt v ZDA za rdeč dres z legendarno številko 23, ki ga je Jordan nosil na drugi tekmi finala lige NBA leta 1998 proti Utah Jazz, plačal 14 milijonov dolarjev.

To je najvišja cena, ki je bila kdaj plačana za košarkarski spominek, ni pa to najdražji športni dres.

Rekord ima bejzbolski dres, ki ga je nosil Babe Ruth iz New York Yankees. Dres iz svetovne serije leta 1932 je leta 2024 prinesel 24,12 milijona dolarjev (približno 21,62 milijona evrov).

Šele prejšnji mesec je bil na dražbi prodan še en Jordanov dres za takrat rekordni znesek 12,26 milijona dolarjev (približno 10,8 milijona evrov). Jordan je ta dres nosil na tretji tekmi finala lige NBA proti Jazzu.