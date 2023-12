Ko te NBA suspendira za nedoločen čas, je čas za globok razmislek

Košarkar Golden State Warriorsov je med tekmo proti Phoenixu brez povoda udaril nasprotnika Jusufa Nurkića . Draymond Green je bil seveda izključen, pričakovalo pa se je tudi kazen, saj to niti približno ni bil prvi incident na parketih NBA dvoran, v katerem je bil glavni lik prav on.

Incident proti Phoenixu se je zgodil le šest tekem po njegovem povratku na srečanja njegovega moštva. 14. novembra je namreč med tekmo proti Minnesoti po sporu Jadena McDanielsa in Klaya Thompsona za vrat prijel igralca nasprotnikov Rudyja Goberta. Sledila je odsotnost na naslednjih petih tekmah in obrazložitev, da so na dolžino kazni vplivala tudi njegova dejanja v preteklosti. Seveda je bil še opozorjen, da bo vsakršen podoben incident v prihodnosti še bolj strogo kaznovan.