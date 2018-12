Ko ti polaska MVP Curry: Kljub temu da je novinec, Dončić ve, kaj počne na igrišču

Potem koStephen Curry na prvi medsebojni tekmi aktualne sezone lige NBA med Dallasom in Golden Stateom ni nastopil zaradi poškodbe, se je tokrat le zoperstavil Luki Dončiću. Curry je dosegel 22 točk, Dončić 19, a je imel ob tem precej boljši met kot MVP lige NBA v sezoni 2015/2016.

"Luka je zelo talentiran, je zelo pameten, ima visok košarkarski IQ. Zelo je samozavesten v svoji igri. Ima svoj stil. Dobro je začel danes (dosegel je 14 točk v prvi četrtini, op. p.). Pokazal je njegove zaščitne poteze. Je fant, ki ve, kaj počne na igrišču," je po zmagi Golden Statea s 120:116 razlagal Curry. "Res je, da je novinec, toda našel je način, kako uveljaviti svojo igro. In to na večini tekem. Lepo ga bo videti, kako se bo razvijal v tej ligi in postajal zvezda," je še dodal prvi organizator igre Bojevnikov.

Polaskal mu je tudi eden boljših obrambnih igralcev v ligi Draymond Green, ki je izpostavil, da je fant že zdaj težava za nasprotnike in da bo v prihodnje še večja.