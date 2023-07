Ko v Stožicah (nepričakovano) srečaš trenerja: 'Pa kje si ti!'

Za reprezentanti je naporen uvodni cikel priprav in na tekmi proti Kitajski se je poznalo, da imajo igralci težke noge. Tudi met še ni stekel, kot bi si želeli, sta pa pri vseh posameznikih bili vidni velika želja in energija. Na treningih v Ljubljani bo že veliko lažje. Vse več bo namreč igranja košarke in uigravanja številnih taktičnih domislic strokovnega štaba. Sledile pa bodo tudi kakovostne pripravljalne tekme.