Spomini na Kobeja: 15-obletnica ene najboljših predstav v zgodovini košarke

Mineva natanko 15 let od ene najboljših posamičnih predstav v ligi NBA. Kobe Bryant je 22. januarja 2006 v domači dvorani Staples Center Toronto Raptorsom nasul neverjetnih 81 točk, kar še danes velja za drugi najboljši strelski izkupiček v zgodovini lige NBA.

icon-expand 26. januarja bo minilo natanko leto dni, odkar je v tragični nesreči življenje izgubil Kobe Bryant. FOTO: Twitter

Lakersi, ki so kraljevali na prelomu tisočletja, so bili tisto sezono daleč od stare slave. V tekmo z Raptorsi so vstopili z razmerjem zmag in porazov 22:19. Kobe Bryant je bil edini pravi zvezdnik ekipe in njen daleč najboljši strelec – sezono je končal s povprečjem 35,4 točke, drugi najboljši je bil Lamar Odom z nekaj manj kot 15 točkami na tekmo. Dober mesec pred obračunom s Torontom je legendarni Kobe nakazal, da bi se strelska eksplozija, ki je liga NBA ni videla vse od časovWilta Chamberlaina, lahko zgodila. Po treh četrtinah tekme z Dallas Mavericksi je namreč sam dosegel več točk kot vsa ekipa teličkov (62:61). Lakersi so takrat vodili s 95:61, tako da je Bryant vso zadnjo četrtino presedel na klopi. Ko so ga novinarji kasneje vprašali, koliko točk bi lahko dosegel, je skomignil z rameni in dejal: "Verjetno 80. Zelo dobro sem se počutil, bil sem v ritmu." Tedanji pomočnik trenerjaBrian Shaw mu je po tekmi očital, da je nor, ker ni izkoristil priložnosti, da se vpiše v zgodovino. "Si nor? A sploh veš, koliko košarkarjev je doslej doseglo 70 točk?! In ti si imel to priložnost," se je dogodkov za ESPNspominjal Shaw. Glavni trener Phil Jackson je namreč pred zadnjim delom tekme Kobeja vprašal, ali si želi nadaljevati na parketu. "Odgovoril mi je, da bo dosegel tudi 70 točk, a ko bo ekipa to potrebovala," je še dodal Shaw. Strelski izbruh Kobeja Bryanta proti Dallasu 20. decembra 2005:

In Lakersi so 22. januarja 2006 razpoloženega Bryanta še kako potrebovali. V prejšnjih dveh tekmah je skupno dosegel 88 točk, a tudi to ni bilo dovolj. Jezerniki so doživeli dva poraza. Še enega, proti sicer zelo skromnim Raptorsom, ki so imeli razmerje 14:27, si zagotovo niso smeli privoščiti. Še posebej zato, ker so igrali v domači dvorani. A za domače se obračun s Kanadčani ni začel nič kaj sanjsko. Po prvi četrtini je bilo 29:36, kar je bila največja vsota točk, ki so jo Lakersi v prvi četrtini dovolili vso sezono. Prav tako ni nič kazalo na "izvenserijsko" predstavo Bryanta, sicer tudi zato, ker je to mejo sam postavil tako zelo visoko. Po prvi četrtini je imel deset točk ob prav toliko poskusih. Za povrh je imel prvi mož Lakersov v tistem obdobju težave s kolenom, zaradi česar ni bil stoodstotno pripravljen. Že kmalu dobil občutek, da bi se lahko zgodil izjemen večer

"Skušal sem se prebiti skozi bolečino. Tekmo sem začel zelo previdno, nato pa mi je uspelo atraktivno polaganje, pri katerem sem dobil občutek, da bi to lahko bil izjemen večer," se je spominjal žal že pokojni Bryant. Že omenjeno polaganje je izid izenačilo na 5:5, a so Raptorsi v nadaljevanju prvega dela pripravili delni izd 11:2, s katerim so prišli do prvega občutnejšega vodstva.

Le Wilt Chamberlain je davnega leta 1962 dosegel več točk na eni tekmi, in sicer okroglih 100.

Druga četrtina se prav tako ni nadaljevala po željah domačih. Približno šest minut pred koncem so Raptorsi vodili že z 12 točkami. "Zdelo se je, kot da navijačev sploh ni v dvorani. Ničesar ni bilo, kar bi jih lahko razvedrilo. Zdeli so se povsem odsotni," je nekaj let kasneje povedalStu Lantz, tedanji ESPN-ovkomentator. Bryant se je nato vrnil na parket, takoj zadel trojko, ki je nekoliko podžgala zaspano občinstvo, a je nato zgrešil tri zaporedne mete. Vodstvo gostov je naraslo že na +15, v Staples Centru pa je bilo moč slišati tudi nekaj žvižgov na račun blede predstave domačih košarkarjev. Za nameček je Bryant pred koncem zgrešil prosti met, s čimer je končal svojo rekordno serijo 62 zaporednih zadetih prostih metov. Ob polčasu je bilo 49:63, Bryant je imel 26 točk. 'Kot da ga ne bi bilo v garderobi'

V garderobo so Lakersi odšli ob žvižgih lastnih navijačev. Jackson pa je svoje varovance med odmorom vprašal, ali nameravajo kar tako prepustiti zmago gostom."Kobe je ob tem zgolj sedel na svojem mestu, gledal v tla in bil tiho. Ničesar ni rekel," se je spominjal rezervni organizator igreDevin Green. "Bil sem povsem zamišljen. Nikomur nisem dal roke, nikogar nisem poslušal. Bil sem v svoji dimenziji. Nisem razmišljal o doseganju točk, čeprav bi jih lahko imel že v prvih 24 minutah vsaj 40, temveč zgolj o zmagi. Skušal sem nas vrniti v tekmo," pa se je minut "pred eksplozijo" spominjala "Črna mamba", kot se je glasil eden od Bryantovih vzdevkov. Razlika na začetku tretje četrtine je narasla že na +18 (51:69), ko se je vse skupaj začelo zares. Najprej je pet zaporednih zadetih metov z razdalje zmanjšalo razliko na 10, sredi četrtine je bil Bryant že pri 40 točkah, trener gostovSam Mitchell pa je zahteval minuto odmora. A nadaljevalo se je tako, kot se je končalo. Do konca četrtine je Bryant dosegel še osem košev iz igre. Zgrešil ni nobenega. Pri izidu 85:85 dobro minuto pred koncem je v obrambi ukradel žogo, jo popeljal na drugi konec igrišča in nato atraktivno zabil za vodstvo domačih. "Takrat sem si rekel, da je tekma naša. To so akcije, ki lahko spremenijo potek srečanja. Vedel sem, da nas ne more ustaviti nihče," je spomine obujal Bryant, ki je imel po 34 minutah 53 točk. Lakersi so vodili z 91:85. "Mitchell je poskušal vse. Mo Peterson ga je kril, pa Mike James, nato Jalen Rose, zatem še Jose Calderon inMatt Bonner. A nič ni pomagalo. Kobe je sam premagoval vso franšizo NBA. To je bila največja tekma, kar sem jim bil priča," je kasneje povedal radijski novinar Chuck Swirsky, sicer dolgoletni reporter s tekem Toronto Raptorsov. 'Skušali so me vreči iz ritma, vendar me je to še podžgalo'

Začetke zadnje četrtine je Bryant običajno preživljal na klopi, a ne tistega večera. Prva dva poskusa je zgrešil, ob drugem pa je povsem izgubil živce, ko ga je Peterson s prstom zadel v oko, a to mu ni pomagalo. Namesto osebne napake v obrambi je sodniška ekipa Kobeju dosodila tehnično zaradi pritoževanja. "Mo je poskušal storiti vse, da bi me ustavil. Ni me mogel na regularen način, zato me je poskušal iz ritma vreči s takšnimi potezami. Vendar me je to le še podžgalo. Mu bom že pokazal, sem si takrat mislil."

icon-expand Raptorji tistega dne preprosto niso imeli odgovora na neverjetno Bryantovo predstavo. FOTO: AP

Šest minut do konca. Lakersi so vodili za osem točk, Kobe pa je izsilil tri proste mete. S tretjim je prišel do 62. točke, dotedanjega rekorda kariere. Staples Center je, kot je to storil že tolikokrat poprej in tolikokrat kasneje, vstal in zaploskal enemu največjih vseh časov. Po dveh zaporednih trojkah je Bryant ujel sedemdesetico, v naslednjem napadu po metu s polrazdalje pa še rekord franšize – 72 točk. Razlika je bila takrat že 15 točk, tako da je bil zmagovalec bolj kot ne znan, a šlo je še za marsikaj drugega kot samo za zmago. Kobe se je kasneje spominjal: "Med odmorom je do mene pristopil Odom in mi na uho zašepetal, da mi ne bo uspelo priti do 60 točk. Enako je nekaj minut kasneje dejal za mejo 70 točk. Ko sem jo presegel, je obupal." "V zadnjih minutah sem imel čuden občutek. Vsi so gledali zgolj mene, kot da ni nikogar drugega, ki bi lahko zadel. Komur koli od preostalih košarkarjev , ki bi se odločil za met, bi navijači žvižgali. Ko si na parketu in se dogaja kaj takega, je zares čudno. Če sem iskren, se niti ne spominjam, da bi bilo ozračje tako naelektreno. Nisem imel občutka, da se dogaja nekaj zgodovinskega. Kot igralec čutiš energijo dvorane in jezdiš na njej, ne da bi v resnici šel iz svojega telesa, da bi lahko užival v trenutku, ker nočeš izgubiti ritma." Velika Jacksonova poteza za veličasten odhod z igrišča

43 sekund pred koncem je Kobe izsilil svoja zadnja prosta meta na tekmi. Zadel je oba, za 80. in 81. točko. Staples Center je zopet vstal in mu zaploskal. Dobre štiri sekunde pred koncem, ob izidu 122:104, so gostje po slabi podaji izgubili žogo. Staples Center je še enkrat vstal. Tokrat je Jackson svojemu varovancu namenil zamenjavo in še zadnje stoječe ovacije za predstavo, ki jo bodo ljubitelji košarke pomnili za vekomaj: 81 točk ob metu 28/46, šest skokov in dve asistenci. "Sploh nisem vedel, kaj se dogaja, dokler nisem odšel s parketa in videl številke," je takoj po tekmi dejal Bryant.

Zgodovinskemu večeru je bil priča tudi nesojeni slovenski reprezentant Saša Vujačić, tedanji Kobejev soigralec pri Lakersih, ki se je po tekmi pošalil: "Še vedno sem jezen nanj, ker je zgrešil mojo zadnjo asistenco. Tako bi lahko imel 84 točk, a dejal je, da 81 lepše zveni."

"Niti v najbolj divjih otroških sanjah si nisem predstavljal česa takega. Preprosto zgodilo se je. Težko razlagam," je junaku mesta angelov hitro zmanjkalo besed. Po tekmi so mediji hitro napadali trenerja Raptorjev, ki se kljub pozivu številnih varovancev ni odločil, da bi Kobeja podvajal. Leta 2012 je Mitchell za ESPN odprl dušo in razkril, kako je pred šestimi leti nameraval zaustaviti svojega krvnika. "Imeli smo pripravljene štiri obrambne sheme, vse štiri samo za Bryanta. Ampak uspevalo mu je vse. Zadeval je neverjetne mete. O stvareh, o katerih sem med tisto tekmo premišljeval, ne smem govoriti po televiziji. Smilili so se mi moji košarkarji, ki so bili temu priča na parketu." A košarkarji Raptorjev takrat več kot očitno niso delili tega mnenja. Eden za drugim so po tekmi ponavljali, da so veseli, ker so bili priča zgodovini, čeprav na napačni strani parketa. "Mislim, da je pomembnejše to, kar je njemu uspelo v napadu, kot to, kar nam ni v obrambi,"je iskreno dejal Bonner, center franšize iz Toronta. Bryant je kasneje razkril, da si je posnetek tekme prvič ogledal šele leta 2013. In Bryant ne bi bil Kobe, če ne bi vselej iskal perfekcije, kar ga je nenazadnje tudi pripeljalo do tako izjemne kariere. "Še vedno mi je žal za mete, ki jih nisem zadel. Zgrešil sem nekaj enostavnih priložnosti. Če bi zadel vse, bi tudi jaz dosegel stotico."