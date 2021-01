'Bil je kombinacija izjemnega talenta in neverjetnih delovnih navad'

God Shammgod se je, kot je razlagal v zapisu za The Players' Tribune, s Kobejem Bryantom spoznal na pripravljalnem kampu poleti 1995. Shammgod je tedaj štel 19 let, Kobe pa 16. "V srednji šoli sem dobival vse več medijske pozornosti. Povabili so me na pripravljalni kamp ACBD, kar je bila takrat velika čast. Sobo sem si delil z nekim dečkom iz Francije. Ves čas mi je dopovedoval, da ni iz Francije, temveč Italije, a ko si mlad in neumen, ti je vseeno. Vsi Evropejci so bili zame iz Francije. Zato smo ga klicali kar France (Francija v angleščini, op. a.)"

"Ko smo prvič prišli na parket, smo se mu začeli smejati. France je hodil kot Michael Jordan, govoril je kot Jordan in tudi žvečil je kot on. Identično. Na desni strani ust, agresivno."