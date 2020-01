Kobe Bryant navdihoval tudi s svojo zmagovalno miselnostjo

1. To je edina stvar, ki je pod vašim nadzorom: Odgovorni ste za to, kako si vas bodo ljudje zapomnili – ali si vas ne bodo. Zato tega ne jemljite zlahka.

4. Imam dvome vase. Sem negotov. Strah me je neuspeha. Kakšen večer, ko se pojavim v areni, si mislim: 'Hrbet me boli, noge me bolijo, kolena me bolijo. Nisem pravi. Rad bi počival.' Vsi kdaj dvomimo vase. Tega ne zanikam, vendar pa se tudi ne predam dvomom. Sprejmem jih.

5.. Če na začetku stvari postavite na pravo mesto, se boste izognili poplavi solza in bolečini pozneje.

6.. Vse negativno – pritiski, izzivi – so zame priložnost, da se povzdignem.

7.. Šport je odličen učitelj. Razmišljam o vsem, kar me je naučil: tovarištva, ponižnosti, kako preseči razlike.

8. Ne morem se poistovetiti z lenimi ljudmi. Ne govorimo istega jezika. Ne razumem jih. Ne želim jih razumeti.

9. Sovražniki so dobra težava, ki jo lahko imate. Nihče ne sovraži dobre. Sovražijo velike.

10. Ugotovil sem, da ustrahovanje v resnici ne obstaja, če imate pravo miselnost.