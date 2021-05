Vanessa Bryant ob Kobejevem sprejetju v hišo slavnih: 'Še vedno zmaguje'

Ob inavguraciji je imela zelo čustven govor Bryantova žena Vanessa Bryant, ki je spregovorila o Kobejevi veliki ljubezni do košarkarske igre."Vedno sem se izogibala hvaljenju moža v javnosti, saj sem imela občutek, da dobi dovolj hvale od privržencev z vsega sveta in nekdo ga je moral vrniti v realnost," je med drugim dejala vdova Bryant na slovesnosti v areni Mohegan Sun v Uncasvillu (Connecticut). "Prepričana sem, da se v tem trenutku smeji v nebesih, saj sem tik pred tem, da ga javno pohvalim za vse dosežke. Lahko si ga predstavljam, s prekrižanimi rokami in širokim nasmeškom si govori: 'Kaj je to za eno s*anje?' Še vedno zmaguje," je dodala Bryantova.