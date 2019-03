Kobe Bryant pred žrebom SP v košarki: Dončić me ni presenetil

"Ko sem začel igrati košarko, sem to storil v Italiji in pod dežnikom Fibe (Mednarodne košarkarske zveze, op. a.). Fibo sem poznal celo prej kot NBA. NBA sem spoznal s 14 leti, tako da sem, ko so me poklicali, rekel, da bom gotovo zraven. In hvala,"je v pogovoru za španska športna dnevnika ASin MARCA všenzenskem hotelu Four Seasons povedal Bryant.

"Če je zadeva z Anthonyjem Davisom škodovala klubu? Rekel bi, da ne. (Kyle) Kuzma, Lonzo (Ball), (Brandom) Ingram ... So ti trije boljši od Anthonyja Davisa? Ne, ne! Ciao! Adijo! Anthony Davis je eden najboljših igralcev na svetu. Ne v tem trenutku, temveč v zgodovini. O čem govorimo? Če lahko pripelješ Anthonyja Davisa, to storiš. Če pa ne, potem tudi prav. Imamo tri igralce, ki so zelo mladi in ki trdo delajo. Inteligentni so in potrebno jih je razviti. A če lahko podpišeš z Anthonyjem Davisom ... Ja!"

Če lahko pripelješ Davisa, potem moraš poskusiti "To je prvo leto," je kratko odgovoril na vprašanje, kaj si misli o slabem začetku sezone Lakersov in če se je James nemara uštel s prihodom v Kalifornijo."To je prvo leto. V Los Angelesu bo vedno tako, saj v Los Angelesu ljudje že letos želijo osvojitev prstanov, nato pa tudi naslednje leto. Zdaj, zdaj, zdaj. A to ni realno. V redu ... Gotovo bo drugo leto boljše, tretje boljše kot drugo ... Pri zmagovanju ne gre le za vprašanje 'prišel sem sem in bom zmagal'. Je proces,"se je razgovoril Bryant.

"Da bi bil trener? Vse reči, ki me jih je naučil gospod Phil Jackson, želim naučiti tudi moje hčerke. Enake reči. Philu sem poslal posnetek, na katerem igrajo trikotnik (slovita Jacksonova napadalna akcija, op. a.). Igrajo trikotnik! Pogledal ga je in mi odgovoril: 'Že zdaj igrajo trikotnik!' Odvrnil sem mu: 'Ja, saj je trener boljši!' (smeh)"je nadaljeval dobro razpoloženi Američan. "Da je težko? Ne preveč, a moraš biti potrpežljiv. V NBA pa to ne deluje, ker trenerji nimajo potrpljenja, da bi to trenirali."

"Zbudim se in malce tečem, malce ... Odpeljem moje princese (ima tri hčerke Natalio, Gianno in Bianko, pričakuje pa tudi četrtega otroka, op. a.) v šolo in grem v pisarno. Tam pišem, urejam ... Nimam veliko časa,"je razkril Bryant. "Nova služba mi je tako všeč, kot mi je bilo všeč igranje košarke. Zvečer sem vedno z mojimi hčerkami in njihovo ekipo. Vsak dan treniram z njimi po dve ali tri ure."

'Ne moreš biti najboljši, če ne zmagaš'

Na vprašanje, kateri trikotnik je bil boljši, tisti z Michaelom Jordanom, Scottiejem Pippenom in Horacem Grantomali tisti, ki sta ga z Bryantom sestavljala Pau Gasol in Lamar Odom, je odgovoril zgolj z "ahhhm".

"Najboljši je tisti, ki osvoji več prstanov. Vedno več prstanov," je nato le izdavil Bryant. "Najpomembneje je zmagati, ne pa presegati osebne rekorde. Številke, točke ... Niso pomembne. Ste zmagali ali ne? Ne govorite 'toda'. Ko smo igrali Michael, Magic (Johnson) ali jaz, nisi mogel reči, da imaš igralce ali jih nimaš. Si zmagal ali ne? Ne moreš biti najboljši, če ne zmagaš. Torej mora LeBron osvojiti prstane."

Resna verjetnost, da ZDA ne bodo osvojile naslova

Pred svetovnim prvenstvom, na katerem lahko izbrana vrsta ZDA osvoji že tretji zaporedni naslov in petega na zadnjih desetih turnirjih, se je Bryant spomnil začetka "preporoda" ameriške ekipe. Vse se je začelo leta 2007, ko je selektor Mike Krzyzewskiv Las Vegasu zbral ekipo, ki je kasneje poznala znana kot "redeem team", ekipa, ki se bo odkupila.

"Govoril sem s Krzyzewskim in mu rekel: želim biti igralec, ki bo pokrival nasprotnega zvezdnika. Jaz. (Vasilis) Spanoulis, (Dimitris) Diamantidis, Leandro Barbosa ... Jaz. Soigralci so mi rekli: 'Kaj počneš, da gledaš posnetke Spanoulisa? Rekel sem jim: 'Spanoulis vas je na Japonskem ubil!' Ko so videli, kako sem jaz spremljal te igralce, so videli, da vse skupaj jemljem resno. Tu pa so se šale in nasmeški končali. Zelo resno smo vzeli vse skupaj,"se je spominjal Bryant.

"Da je nemogoče, da ZDA ne bi osvojile naslova? Ne. Vedno obstaja kakšna verjetnost, da ekipa ne zmaga. Vedno. Tekmovanje je, kakršno je. verjamem, da obstaja resna verjetnost, da ZDA tega prvenstva ne bodo osvojile.".

'Dončić? Generalni direktorji so zdaj pametnejši ...'

Španske kolege je pred žrebom na Kitajskem zanimalo tudi, kaj si Bryant misli o izjemni debitantski sezoni med severnoameriško elito, ki je uspela Luku Dončiću. Član Dallas Mavericksov po osvojenem naslovu evropskega prvaka ni pomagal slovenski reprezentanci na nobeni od kvalifikacijskih tekem v boju za mundial, Bryant pa pravi, da ga njegove predstave v ZDA ne presenečajo.

"Vas preseneča? Zakaj? Mene ne. Ko je igral v Madridu so bile njegove sposobnosti, njegovo razmišljanje med igro, že vidne. Menim, da so zdaj generalni direktorji pametnejši kot prej, saj je Manu Ginobili v Bologni počel enako in potreboval dlje časa za prihod v NBA. Tudi on je igral na 'enki', 'dvojki', 'trojki' ... Zdaj so pamentejši kot prej,"je še povedal Bryant.

