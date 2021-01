Spomin na Kobeja Bryanta ne bo nikoli zbledel

Dovolj je reči le Kobe in vsi športni navdušenci vedo, da je govora o enem najboljših košarkarjev v zgodovini te igre. Od smrti nekdanjega košarkarja Los Angeles Lakersov mineva eno leto, a spomini na Črno mambo in njegovo košarkarsko dediščino ostajajo živi. Ob obletnici sta se nanj spomnila tudi prva zvezdnika Jezernikov LeBron James in Anthony Davis.

Kobe Bryant sodi med košarkarske velikane, med peščico tistih igralcev, ki bodo navdihovali še generacije in generacije naslednikov. V bogati karieri, nosil je tudi ameriški reprezentančni dres na olimpijskih igrah, je pustil močan pečat. Bil je globalni športni zvezdnik, zato je njegova tragična smrt pretresla ves svet. V ligi NBA, kjer je igral 20 sezon, vse v dresu Los Angeles Lakersov, je nosil dresa z številkama 8 in 24, obe številki je klub "upokojil". Tudi pri Lakersih spomin nanj ostaja živ, to sta potrdila tudi sedanja zvezdnika moštva LeBron James in Anthony Davis. "Veliko stvari je, ki umrejo na tem svetu, legende pa nikoli in on je točno to. Je v našem spominu, nosili smo njegove drese v končnici in ko igramo v Staples Centru, vidimo osem in 24 pod stropom in vemo, da njegova dediščina živi naprej," je povedal James po tekmi s Chicagom v izjavi za CNN.

"Žalostni smo v srcu, ker se zavedamo, da ga ne bo nazaj. Še vedno imam težave s tem, ne morem verjeti, še posebej, ker sva si bila blizu. To je bila tudi naša motivacija in še vedno je on član naše organizacije. Ko se je zgodila tragedija, smo si rekli, dajmo to narediti za njega in to nam je uspelo (osvojili so naslov prvaka lige NBA, op.p.). Tudi ko sedaj igramo, je v naših mislih ideja, da igramo za Kobeja, za njegovo družino in da pomagamo mestu Los Angeles in mislim, da smo prinesli vsem veliko zadovoljstva, ko smo zmagali," pa je dejal Davis.

Košarkarsko se je Črna mamba, kot je bil njegov vzdevek, upokojil leta 2016, lani 26. januarja, v starosti le 41 let, pa je izgubil življenje v nesreči helikopterja. V nesreči so umrli vsi potniki na helikopterju, tudi njegova hčerka Gianna. Njegova žena Vanessa je pred kratkim zapisala, da ne želijo (družina, op.p.), da se Kobeja spominjamo po nesreči in obujajo spomine nanjo, temveč po tem, kar je dosegel. Bil je perfekcionist in izjemen garač, takšen, kot sta bila recimo v svojih bogatih karierah tudi Michael Jordan in pokojni Dražen Petrović. Kobejeva družina je tudi prosila vodstvo lige NBA in klube, da letos pred tekmami ne objavljajo spominskih trenutkov, vezanih nanj in na ne obujajo spominov na ta tragični dogodek.

Bryant je z Lakersi osvojil pet naslovov prvaka (od tega tri v nizu) v ligi NBA in bil 18-krat izbran na tekmo vseh zvezd (All Star), najkoristnejši igralec (MVP) na teh prestižnih tekmah najboljših igralcev lige je bil v letih 2002, 2007, 2009 in 2011. Leta 2008 je bil izbran za najkoristnejšega košarkarja lige (MVP), dvakrat pa je bil najkoristnejši igralec finala lige NBA, v letih 2009 in 2010. Je četrti najboljši strelec lige NBA vseh časov. V dresu ameriške reprezentance je dvakrat osvojil zlato na olimpijskih igrah, v Pekingu leta 2008 in Londonu štiri leta kasneje. "Nikoli ne bomo videli košarkarja, kot je Kobe. Dosegel je 81 točk na tekmi lige NBA, dosegel je 60 točk na svoji zadnji tekmi, osvojil pa je tudi pet šampionskih prstanov. Glavna stvar, ko pomislim na Kobeja, pa je to, da sem ponosen nanj, ker je vsak dan skušal pomagati ljudem, ki niso imeli doma, ki so živeli v pomanjkanju in ki so potrebovali pomoč, bil je izjemen družinski človek," je v spomin na košarkarja takrat dejal eden od legendarnih košarkarjev Lakersov Earvin Magic Johnson.