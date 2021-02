'Pilot dezorientiran zaradi slabe vidljivosti'

Kobe Bryant, ki je bil eden najboljših košarkarjev v zgodovini, je vseh 20 sezon igral za moštvo Los Angeles Lakers, s katerim je petkrat postal prvak lige NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), z ameriško reprezentanco pa je bil dvakrat olimpijski prvak (2008, 2012). Leta 2008 so ga izbrali za najboljšega igralca lige NBA, dvakrat pa je bil, kot piše STA, tudi prvi strelec. Kar 18-krat je nastopil na tekmi zvezd All-Star. Košarkarsko kariero je končal leta 2016. Takrat 41-letni Bryant, oče štirih deklet, njegova 13-letna hčerka Gianna ter sopotniki so tragično umrli 26. januarja lani, ko je helikopter, ki jih je prevažal na hčerino tekmo, v gosti megli pri Calabasasu v bližini Los Angelesa strmoglavil in se zaletel v hribovito področje. "Pilot helikopterja, izkušeni Ara Zobayan, je zaradi goste megle izgubil orientacijo," med drugim piše v uradnem poročilu Nacionalnega urada za transportno varnost. "V pogovoru s kontrolorji letenja je dejal, da se dviga nad oblake, toda v resnici se je nekontrolirano spuščal," še piše v poročilu.