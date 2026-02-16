Naslovnica
Košarka

'Komaj čakam, da se vrnem in bomo končno igrali kompletni'

Los Angeles, 16. 02. 2026 06.59 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Luka Dončić je začel uvodno tekmo "troboja" na košarkarskem All-Staru lige NBA. Ljubljančan je grdo zgrešil prvo trojko na tekmi, edini koš na košarkarskem spektaklu pa je dosegel po polaganju v protinapadu. Slovenec je na parketu preživel le uvodnih pet minut. Dončić na drugi tekmi, takšen je bil tudi dogovor, ni igral. Spektakel je spremljal s klopi in glasno navijal za soigralce. Dončić je prvič, odkar nastopa na All-Staru, doživel nov format. Prvič v zgodovini nista nastopili le dve, ampak tri ekipe. Najprej se je vsaka pomerila z vsako, tekma je trajala 12 minut, na koncu pa sta se dve zmagovalni moštvi pomerili v finalu. Po končanem spektaklu je Dončić misli že usmeril v končnico rednega dela sezone lige NBA, ko bodo jezerniki končno kompletni ...

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Luka Dončić, ki je na svojo šesto tekmo All Star prišel ob koncu okrevanja po poškodbi stegenske mišice, je v slabih petih minutah na parketu dosegel dve točki ob dveh asistencah. Iz igre je zadel enega od treh metov. Tudi Srb Nikola Jokić za ekipo sveta ni igral veliko in v slabih petih minutah ostal brez točke.

Dončić in Jokić sta počivala tudi na drugi tekmi skupinskega dela proti ekipi ameriških črt (Stripes), ki so jo slednje dobile z 48:45. Victor Wembanyama je za selekcijo sveta prispeval 19 točk, Kawhi Leonard pa za Američane kar 31 (11/13 iz igre). Ekipa sveta je posledično izpadla iz tekmovanja z dvema porazoma, ameriški zasedbi pa sta se pomerili v finalu. Ti sta v skupinskem delu postregli s tesno tekmo, dobili pa so jo izkušenejši člani črt z 42:40.

Boban Marjanović 'zaslišal' Dončića pred tekmo zvezd

Finale nato ni bil tako tesen, saj so zvezde prepričljivo slavile s 47:21. Zvezde so si poleg okoli 1,5 milijona evrov nagrade dobro porazdelile tudi strelsko breme in minute. Tyrese Maxey je dosegel devet točk, Chet Holmgren in Anthony Edwards po osem, šest sta jih dodala Jalen Duren in Scottie Barnes

"Zabaval sem se, oziroma prav vsi smo se imeli fino. To je najvažneje. Prav zaradi tega so takšne tekme in seveda zaradi navijačev. Dobro je, da se pred odločilnim delom sezone, ko bo šlo zelo zares in bo pritisk tudi večji, s fanti srečamo in v bolj vedrem razpoloženju uživamo teh nekaj skupnih trenutkov," je po All-Staru za ESPN povedal Dončić, ki ni izgubljal preveč časa z ocenjevanjem tekme vseh zvezd. 

Luka Dončić in LeBron James
Luka Dončić in LeBron James
FOTO: AP

"Rezultat je nepomemben. Važno je, da nihče ni poškodovan, da je spektakel uspel, že prej je bilo dogovorjeno koliko bom igral, oziroma, da na drugi ne bom nastopil," je nadaljeval 26-letni Slovenec in nato odgovarjal na bolj resna vprašanja. Po vrnitvi v klube bo šlo v končnici rednega dela lige NA prekleto zares. 

Dončić s soigralci izgubil obe tekmi, slavila ekipa mladih Američanov

"Na to smo pripravljeni, oziroma bomo pripravljeni. Ključni del sezone je pred nami. Zavedamo se, da je dobro zbrati čim več zmag in končnico začeti čim višje," je nadaljeval košarkar ekipe Los Angeles Lakers, ki se zelo veseli nastopanja v kompletni zasedbi jezernikov. Trio Lakersov Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves zbuja strah v očeh tekmecev ...

"Malo časa smo preživeli skupaj na parketu skozi sezoni. Vedno znova se pojavljale poškodbe in ni bilo veliko priložnosti, da pokažemo za kakšen trio gre. če smo kompletni smo zelo nevarni. Vsi trije lahko kreiramo, zadevamo, podajamo, organiziramo in smo vsi dobri "rokovalci" z žogo. Ponavljam, malo je bilo tekem, ko smo bili vsi zdravi. Sedaj držim pesti, da ostanemo zdravi tudi v najbolj pomembnem obdobju sezone. Sem zelo vznemirjen. Komaj čakam, da bomo nadaljevali sezono," je za ESPN razpredal Luka Dončić.   

nba all star dončić košarka

Dončić s soigralci izgubil obe tekmi, slavila ekipa mladih Američanov

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
16. 02. 2026 08.24
Za pet minut igre je zaslužil milijon dolarjev. No, vsaj milijon je v žepu. 🤣
Odgovori
0 0
bibaleze
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
