'Komaj čakam, da se vrnem in bomo končno igrali kompletni'

Luka Dončić FOTO: AP

Luka Dončić, ki je na svojo šesto tekmo All Star prišel ob koncu okrevanja po poškodbi stegenske mišice, je v slabih petih minutah na parketu dosegel dve točki ob dveh asistencah. Iz igre je zadel enega od treh metov. Tudi Srb Nikola Jokić za ekipo sveta ni igral veliko in v slabih petih minutah ostal brez točke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Dončić in Jokić sta počivala tudi na drugi tekmi skupinskega dela proti ekipi ameriških črt (Stripes), ki so jo slednje dobile z 48:45. Victor Wembanyama je za selekcijo sveta prispeval 19 točk, Kawhi Leonard pa za Američane kar 31 (11/13 iz igre). Ekipa sveta je posledično izpadla iz tekmovanja z dvema porazoma, ameriški zasedbi pa sta se pomerili v finalu. Ti sta v skupinskem delu postregli s tesno tekmo, dobili pa so jo izkušenejši člani črt z 42:40.

Finale nato ni bil tako tesen, saj so zvezde prepričljivo slavile s 47:21. Zvezde so si poleg okoli 1,5 milijona evrov nagrade dobro porazdelile tudi strelsko breme in minute. Tyrese Maxey je dosegel devet točk, Chet Holmgren in Anthony Edwards po osem, šest sta jih dodala Jalen Duren in Scottie Barnes.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Zabaval sem se, oziroma prav vsi smo se imeli fino. To je najvažneje. Prav zaradi tega so takšne tekme in seveda zaradi navijačev. Dobro je, da se pred odločilnim delom sezone, ko bo šlo zelo zares in bo pritisk tudi večji, s fanti srečamo in v bolj vedrem razpoloženju uživamo teh nekaj skupnih trenutkov," je po All-Staru za ESPN povedal Dončić, ki ni izgubljal preveč časa z ocenjevanjem tekme vseh zvezd.

Luka Dončić in LeBron James FOTO: AP

"Rezultat je nepomemben. Važno je, da nihče ni poškodovan, da je spektakel uspel, že prej je bilo dogovorjeno koliko bom igral, oziroma, da na drugi ne bom nastopil," je nadaljeval 26-letni Slovenec in nato odgovarjal na bolj resna vprašanja. Po vrnitvi v klube bo šlo v končnici rednega dela lige NA prekleto zares.

"Na to smo pripravljeni, oziroma bomo pripravljeni. Ključni del sezone je pred nami. Zavedamo se, da je dobro zbrati čim več zmag in končnico začeti čim višje," je nadaljeval košarkar ekipe Los Angeles Lakers, ki se zelo veseli nastopanja v kompletni zasedbi jezernikov. Trio Lakersov Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves zbuja strah v očeh tekmecev ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke